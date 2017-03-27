Смольный не сделает участок ЗСД бесплатным в сезон навигации

Инициатива петербуржца Михаила Тихонова о возможности не платить за платную скоростную трассу не нашла понимания у городских чиновников.
Западный скоростной диаметр останется платным на всех участках и в любое время суток. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга не выявил нарушений федерального закона и не будет менять схему эксплуатации петербургского автобана.
В конце февраля петербуржец Михаил Тихонов обратился в прокуратуру и Смольный. Он посчитал, что во время навигации жители Васильевского острова могут бесплатно ездить по центральному участку ЗСД. Так как по закону, если дорога используется на платной основе, то должны быть обеспечены альтернативные бесплатные маршруты проезда.
А в период разведения мостов выехать с острова можно только по скоростной платной хорде. Больше месяца у чиновников ушло на изучение этой инициативы. В результате юристы согласились с доводами заявителя, но с одной оговоркой: ЗСД — это формально единый транспортный объект, который связывает конкретные точки (Трассу «Скандинавия» на севере с КАД на юге). Васильевский остров при этом начальной либо конечной точкой маршрута по закону считаться не может.
Проблему с разведением мостов в случае с Васильевским островом решит ввод в эксплуатацию моста через остров Серный. Его планируют достроить к началу чемпионата мира по футболу 2018 года.
В конце февраля петербуржец Михаил Тихонов обратился в прокуратуру и Смольный. Он посчитал, что во время навигации жители Васильевского острова могут бесплатно ездить по центральному участку ЗСД. Так как по закону, если дорога используется на платной основе, то должны быть обеспечены альтернативные бесплатные маршруты проезда.
А в период разведения мостов выехать с острова можно только по скоростной платной хорде. Больше месяца у чиновников ушло на изучение этой инициативы. В результате юристы согласились с доводами заявителя, но с одной оговоркой: ЗСД — это формально единый транспортный объект, который связывает конкретные точки (Трассу «Скандинавия» на севере с КАД на юге). Васильевский остров при этом начальной либо конечной точкой маршрута по закону считаться не может.
Проблему с разведением мостов в случае с Васильевским островом решит ввод в эксплуатацию моста через остров Серный. Его планируют достроить к началу чемпионата мира по футболу 2018 года.
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