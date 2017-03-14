Петербуржец озадачил Смольный вопросом про бесплатный ЗСД в период навигации

Михаил Тихонов уверяет, что нашел в законах возможность не платить за платную скоростную трассу. Об интригующей инициативе из Северной столицы — в репортаже НТВ.
Юристы Смольного и петербургская прокуратура решают, может ли Западный скоростной диаметр стать бесплатным. Петербуржец Михаил Тихонов внимательно изучил федеральный закон №257 «Об автомобильных дорогах» и пришел к выводу, что за проезд по центральному участку ЗСД, который был торжественно запущен в начале декабря прошлого года, взимать плату незаконно.
В каких случаях по ЗСД было бы возможно ездить бесплатно, выяснял корреспондент НТВ Николай Булкин.
Его иномарка стремительно набирает скорость. По будням из пригорода в центр города на Васильевский остров Михаил Тихонов ездит по новой трассе — Западному скоростному диаметру.
За то, чтобы буквально пролететь над всеми городскими пробками, он готов платить. Но неожиданно вроде как нашел повод этого не делать.
Михаил Тихонов, автомобилист: «Закон говорит о следующем. На весь период эксплуатации платной дороги должна быть бесплатная альтернатива».
История петербургская. Весной, летом и осенью через город ночью проводят караваны судов. Для этого мосты разводят и василеостровцев отрезают от большой земли. Сомнений нет: в это время уехать с острова можно только за деньги.
«Попасть под мосты» — выражение из лексикона петербуржцев. Но понимать надо не буквально. Это значит не успеть с одного берега на другой до момента, как мосты разведут. С появлением Западного скоростного диаметра это выражение постепенно уходит в прошлое.
Сергей — механик Дворцового моста. Тот, кто десятилетиями в пятимиллионном городе отрезает один берег от другого. Его власть над городом с появлением скоростного диаметра уже не такая сильная, но он новой дороге искренне рад и инициативу петербуржца поддерживает.
Сергей Матвеев, механик разводного моста: «С появлением ЗСД те водители, которые были вынуждены часами стоять под разведенными мостами, теперь могут спокойно ездить туда, куда им захочется. Пусть ночью эта магистраль будет бесплатной. Я очень положительно к этому отношусь».
О бесплатной платной дороге уже задумались в кабинетах Смольного. Но в законе там рассмотрели исключения.
Рубен Тертерян, генеральный директор СПБ ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга»: «Формально вы правы. Но, с другой стороны, есть одно но. Тот же федеральный закон говорит о том, что для искусственных сооружений эта норма не работает. Если мы говорим о дороге, то там должен быть бесплатный дублер. А если мы говорим о мосте — искусственном сооружении, то это законом не предусмотрено».
ЗСД с высоты птичьего полета. Вся трасса — сплошь мосты и тоннели. Многие эксперты убеждают: не для того в том числе и бизнес вкладывал огромные деньги в строительство такой уникальной дороги, чтобы терять прибыль даже на мелочах.
Александр Холодов, автоэксперт: «Не для того вносились изменения в законодательство, чтобы автомобилисты ездили бесплатно. Как раз специально для этого меняли федеральный закон. Это обсуждалось еще на стадии проектирования ЗСД».
Михаил не юрист. Особой выгоды для себя в собственной инициативе не видит. Работает ведь днем, а не ночью. Ему важно другое.
Михаил Тихонов, автомобилист: «Давайте тогда писать четко законы, чтобы вопросов не возникало, либо их четко соблюдать. Потому что культура платных дорог должна сформироваться. Это неизбежность так же, как и платные парковки».
Ответ юристы городской администрации дадут в ближайший месяц: может ли платное стать пусть и на время бесплатным.
В каких случаях по ЗСД было бы возможно ездить бесплатно, выяснял корреспондент НТВ Николай Булкин.
Его иномарка стремительно набирает скорость. По будням из пригорода в центр города на Васильевский остров Михаил Тихонов ездит по новой трассе — Западному скоростному диаметру.
За то, чтобы буквально пролететь над всеми городскими пробками, он готов платить. Но неожиданно вроде как нашел повод этого не делать.
Михаил Тихонов, автомобилист: «Закон говорит о следующем. На весь период эксплуатации платной дороги должна быть бесплатная альтернатива».
История петербургская. Весной, летом и осенью через город ночью проводят караваны судов. Для этого мосты разводят и василеостровцев отрезают от большой земли. Сомнений нет: в это время уехать с острова можно только за деньги.
«Попасть под мосты» — выражение из лексикона петербуржцев. Но понимать надо не буквально. Это значит не успеть с одного берега на другой до момента, как мосты разведут. С появлением Западного скоростного диаметра это выражение постепенно уходит в прошлое.
Сергей — механик Дворцового моста. Тот, кто десятилетиями в пятимиллионном городе отрезает один берег от другого. Его власть над городом с появлением скоростного диаметра уже не такая сильная, но он новой дороге искренне рад и инициативу петербуржца поддерживает.
Сергей Матвеев, механик разводного моста: «С появлением ЗСД те водители, которые были вынуждены часами стоять под разведенными мостами, теперь могут спокойно ездить туда, куда им захочется. Пусть ночью эта магистраль будет бесплатной. Я очень положительно к этому отношусь».
О бесплатной платной дороге уже задумались в кабинетах Смольного. Но в законе там рассмотрели исключения.
Рубен Тертерян, генеральный директор СПБ ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга»: «Формально вы правы. Но, с другой стороны, есть одно но. Тот же федеральный закон говорит о том, что для искусственных сооружений эта норма не работает. Если мы говорим о дороге, то там должен быть бесплатный дублер. А если мы говорим о мосте — искусственном сооружении, то это законом не предусмотрено».
ЗСД с высоты птичьего полета. Вся трасса — сплошь мосты и тоннели. Многие эксперты убеждают: не для того в том числе и бизнес вкладывал огромные деньги в строительство такой уникальной дороги, чтобы терять прибыль даже на мелочах.
Александр Холодов, автоэксперт: «Не для того вносились изменения в законодательство, чтобы автомобилисты ездили бесплатно. Как раз специально для этого меняли федеральный закон. Это обсуждалось еще на стадии проектирования ЗСД».
Михаил не юрист. Особой выгоды для себя в собственной инициативе не видит. Работает ведь днем, а не ночью. Ему важно другое.
Михаил Тихонов, автомобилист: «Давайте тогда писать четко законы, чтобы вопросов не возникало, либо их четко соблюдать. Потому что культура платных дорог должна сформироваться. Это неизбежность так же, как и платные парковки».
Ответ юристы городской администрации дадут в ближайший месяц: может ли платное стать пусть и на время бесплатным.
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