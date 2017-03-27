Пассажирам московского монорельса пришлось идти по путям на 6-метровой высоте: видео

НТВ.Ru публикует видео эвакуации пассажиров столичного монорельса. До ближайшей остановки им пришлось добираться пешком.
Сбой в движении случился сегодня около 13 часов, поезда встали из-за обрыва контактной сети в районе улицы Королёва.
С конца января монорельс работает в так называемом экскурсионном режиме: поезда ходят с получасовыми интервалами. Причиной этого столичные власти назвали падение пассажиропотока. Единственная в Москве монорельсовая линия работает с 2004 года и связывает районы станций метро «Тимирязевская» и «ВДНХ». Протяженность линии — около 5 километров.
С конца января монорельс работает в так называемом экскурсионном режиме: поезда ходят с получасовыми интервалами. Причиной этого столичные власти назвали падение пассажиропотока. Единственная в Москве монорельсовая линия работает с 2004 года и связывает районы станций метро «Тимирязевская» и «ВДНХ». Протяженность линии — около 5 километров.
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