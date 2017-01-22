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  • 22.01, 17:13

Московский монорельс переходит на экскурсионный режим работы

4 комментария

Московский монорельс переходит на экскурсионный режим работы

Московский монорельс переходит на экскурсионный режим работы

Московский монорельс с 23 января будет работать по новому расписанию.

С понедельника монорельс будет работать в экскурсионном режиме — поезда будут ходить с 8:00 до 20:00 с интервалами 30 минут.

На новый режим работы монорельс решили перевести в связи с падением пассажиропотока, который в прошлом году снизился на 15% и продолжается уменьшаться. При этом стоимость поездки на монорельсе останется прежней. Цена билета по-прежнему будет равняться стоимости поездки в столичном метрополитене, передает ТАСС.

Отметим, что сейчас станции Московского монорельса работают с 6:50 до 23:00. Интервалы колеблются от 7 до 15 минут. Каждый день монорельсом пользуются около 30 тысяч пассажиров.

Московский монорельс принял первых пассажиров в 2004 году. На единственной линии протяженностью 4,7 км действуют шесть станций.

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