Обама отправился писать мемуары на остров в Тихом океане

Бывший президент США Барак Обама, отдыхающий после восьмилетнего пребывания на посту, отправился на остров Тетироа во Французской Полинезии. Именно там он будет работать над мемуарами о своей жизни в Белом доме.
Об этом со ссылкой на близкий к семье Обама источник сообщает газета The Washington Post. Издание отмечает, что семья экс-президента после его ухода с поста много путешествует по курортам. Чета Обама уже побывала в Палм-Спрингс, на Карибских островах и на Гавайях.
Как сообщалось, Барак и Мишель Обама намерены продать права на две отдельные книги воспоминаний за 60 млн долларов, а опубликует их издательский дом Penguin Random House.
Happy Valentine’s Day to the love of my life and favorite island mate, @BarackObama. #valentines pic.twitter.com/n3tEmSAJRT— Michelle Obama (@MichelleObama) 14 февраля 2017 г.
Как сообщалось, Барак и Мишель Обама намерены продать права на две отдельные книги воспоминаний за 60 млн долларов, а опубликует их издательский дом Penguin Random House.
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