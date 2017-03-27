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  • 27.03, 05:33

    Обама отправился писать мемуары на остров в Тихом океане

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    Обама отправился писать мемуары на остров в Тихом океане

    Обама отправился писать мемуары на остров в Тихом океане

    Бывший президент США Барак Обама, отдыхающий после восьмилетнего пребывания на посту, отправился на остров Тетироа во Французской Полинезии. Именно там он будет работать над мемуарами о своей жизни в Белом доме.

    Об этом со ссылкой на близкий к семье Обама источник сообщает газета The Washington Post. Издание отмечает, что семья экс-президента после его ухода с поста много путешествует по курортам. Чета Обама уже побывала в Палм-Спрингс, на Карибских островах и на Гавайях.


    Как сообщалось, Барак и Мишель Обама намерены продать права на две отдельные книги воспоминаний за 60 млн долларов, а опубликует их издательский дом Penguin Random House.

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