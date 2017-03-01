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  • 01.03, 03:12

Мемуары супругов Обама купят за рекордные $60 млн

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Мемуары супругов Обама купят за рекордные $60 млн

Мемуары супругов Обама купят за рекордные $60 млн

Ведущие мировые издательства борются за право опубликовать мемуары 44-го президента США Барака Обамы и его жены Мишель.

Сейчас супруги заканчивают писать мемуары, они намерены продать права на две книги за рекордную сумму — 60 млн долларов. За право опубликовать воспоминания четы Обама борются крупнейшие издательства, в том числе Penguin Random House, Simon & Schuster, HarperCollins, пишет Financial Times.

Ходят слухи, что шансов заполучить президентские мемуары больше у Penguin Random House, в котором вышли три предыдущие книги Обамы — «Мечты моего отца» (1995), «Дерзость надежды» (2006) и «О тебе пою: послание к моим дочерям» (2010).

Литературный агент 44-го президента США и официальный представитель Обамы пока не комментируют ситуацию с продажей прав и публикацией мемуаров, отмечает ТАСС.

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