Пожар в мебельном ТЦ «Скарабей» в Москве ликвидирован

Возгорание на цокольном этаже мебельного торгового центра в столице потушено.
Возгорание происходило на площади 50 квадратных метров. Пожар в ТЦ, который располагается на 8-м километре МКАД, удалось потушить. В МЧС уточнили, что при тушении были задействованы 32 человека личного состава и девять единиц пожарно-спасательной техники. По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что на первом этаже торгового центра «Скарабей» возникло плотное задымление. Из здания были эвакуированы порядка 30 человек, уточнили в МЧС.
Ранее сообщалось, что на первом этаже торгового центра «Скарабей» возникло плотное задымление. Из здания были эвакуированы порядка 30 человек, уточнили в МЧС.
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