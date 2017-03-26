#ТЫСУПЕР!
Мститель
ТВ-Эфир
Мститель
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.03, 23:29
    Пожар в мебельном ТЦ «Скарабей» в Москве ликвидирован. Москва, МЧС, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пожар в мебельном ТЦ «Скарабей» в Москве ликвидирован

    комментировать
    Пожар в мебельном ТЦ «Скарабей» в Москве ликвидирован

    Пожар в мебельном ТЦ «Скарабей» в Москве ликвидирован

    Пожар в мебельном ТЦ «Скарабей» в Москве ликвидирован

      Возгорание на цокольном этаже мебельного торгового центра в столице потушено.

      Возгорание происходило на площади 50 квадратных метров. Пожар в ТЦ, который располагается на 8-м километре МКАД, удалось потушить. В МЧС уточнили, что при тушении были задействованы 32 человека личного состава и девять единиц пожарно-спасательной техники. По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал, передает «Интерфакс».

      Ранее сообщалось, что на первом этаже торгового центра «Скарабей» возникло плотное задымление. Из здания были эвакуированы порядка 30 человек, уточнили в МЧС.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru