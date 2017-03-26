Пожар произошел в ТЦ на юго-востоке Москвы: эвакуированы десятки человек

Возгорание произошло в торговом центре «Скарабей» на
юго-востоке Москвы. Из здания, по разным данным, эвакуированы от 30 до 200 человек.
О пожаре ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Из сообщения источника: «В ТЦ „Скарабей“ на 8-м километре МКАД плотное задымление на первом этаже».
Между тем в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что возгорание произошло в подвальном помещении торгового центра. Сейчас прибывшие на место пожарные проводят разведку.
Из сообщения источника: «В ТЦ „Скарабей“ на 8-м километре МКАД плотное задымление на первом этаже».
Между тем в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что возгорание произошло в подвальном помещении торгового центра. Сейчас прибывшие на место пожарные проводят разведку.
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