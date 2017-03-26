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  • 26.03, 21:58

    Пожар произошел в ТЦ на юго-востоке Москвы: эвакуированы десятки человек

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    Пожар произошел в ТЦ на юго-востоке Москвы: эвакуированы десятки человек

    Пожар произошел в ТЦ на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы: эвакуированы десятки человек

    Возгорание произошло в торговом центре «Скарабей» на юго-востоке Москвы. Из здания, по разным данным, эвакуированы от 30 до 200 человек.

    О пожаре ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

    Из сообщения источника: «В ТЦ „Скарабей“ на 8-м километре МКАД плотное задымление на первом этаже».

    Между тем в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что возгорание произошло в подвальном помещении торгового центра. Сейчас прибывшие на место пожарные проводят разведку.

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