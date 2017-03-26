«Машина мечты»: испанец рассказал, почему предпочел «Ниву» другим иномаркам

Отец первого советского внедорожника дал ему простое имя — «Нива» и путевку в жизнь на всех континентах. Сегодня у легендарного автомобиля юбилей — 40 лет на дорогах.
Конструктора Петра Прусова не стало за несколько дней до юбилея «Нивы»: он скончался в Тольятти 19 марта в возрасте 75 лет. Но его дело продолжает жить, в том числе за рубежом. Президент клуба «Нива Испании» Перес Нието перепробовал все, пока не понял: по-настоящему рулят русские!
Давид Перес Нието: «У меня было много внедорожников: Jeep, Nissan, Isuzu. Но когда я увидел „Ниву“, я понял, что нашел машину своей мечты. Она такая маленькая, но с огромными возможностями. Конструктор Пётр Прусов стал мне как отец. Он будто специально создал „Ниву“ для меня».
Друзья зовут Давида Легионер, поскольку он долго служил в Африке. И как бывший военный, своим «Нивам» (а у него уже четвертая) он всегда дает имена великих испанских полководцев. Нынешняя — имени Бласа де Лезо, ужасно израненного и ужасно героического адмирала XVIII века.
«Нива» Легионера подвергается не меньшим испытаниям, когда 60 членов мадридского фан-клуба собираются вместе. Только вот починить эту машину куда проще, чем выстругать новую деревянную ногу легендарному адмиралу.
Давид Перес Нието: «В Испанию сегодня не поставляют новые „Нивы“, но вот с деталями нет никаких проблем. Испанский дилер нам за один день их доставляет. И стоит все сущие копейки. А можно и напрямую в России заказать, все исправно присылают».
Рождение нового автомобиля — процесс достаточно сложный, если не сказать, что это была еще и серьезная схватка разных конструкторских бюро. За правительственный заказ на гражданский внедорожник бились и «Москвич» и, конечно, УАЗ. Рождение «Нивы» заняло целых семь лет, но этот вундеркинд на испытаниях «уделал» всех, включая британский Land Rover. «Нива» куда динамичнее прочих прошла снега, воду, пустыни и выше забралась в горы. Технологический прорыв был невероятный.
Подробности — в видеоматериале.
Давид Перес Нието: «У меня было много внедорожников: Jeep, Nissan, Isuzu. Но когда я увидел „Ниву“, я понял, что нашел машину своей мечты. Она такая маленькая, но с огромными возможностями. Конструктор Пётр Прусов стал мне как отец. Он будто специально создал „Ниву“ для меня».
Друзья зовут Давида Легионер, поскольку он долго служил в Африке. И как бывший военный, своим «Нивам» (а у него уже четвертая) он всегда дает имена великих испанских полководцев. Нынешняя — имени Бласа де Лезо, ужасно израненного и ужасно героического адмирала XVIII века.
«Нива» Легионера подвергается не меньшим испытаниям, когда 60 членов мадридского фан-клуба собираются вместе. Только вот починить эту машину куда проще, чем выстругать новую деревянную ногу легендарному адмиралу.
Давид Перес Нието: «В Испанию сегодня не поставляют новые „Нивы“, но вот с деталями нет никаких проблем. Испанский дилер нам за один день их доставляет. И стоит все сущие копейки. А можно и напрямую в России заказать, все исправно присылают».
Рождение нового автомобиля — процесс достаточно сложный, если не сказать, что это была еще и серьезная схватка разных конструкторских бюро. За правительственный заказ на гражданский внедорожник бились и «Москвич» и, конечно, УАЗ. Рождение «Нивы» заняло целых семь лет, но этот вундеркинд на испытаниях «уделал» всех, включая британский Land Rover. «Нива» куда динамичнее прочих прошла снега, воду, пустыни и выше забралась в горы. Технологический прорыв был невероятный.
Подробности — в видеоматериале.
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