#ТЫСУПЕР!
Мститель
ТВ-Эфир
Мститель
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.03, 01:00
    «Машина мечты»: испанец рассказал, почему предпочел «Ниву» другим иномаркам. АвтоВАЗ, автомобили, автомобильная промышленность, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Машина мечты»: испанец рассказал, почему предпочел «Ниву» другим иномаркам

    1 комментарий
    «Машина мечты»: испанец рассказал, почему предпочел «Ниву» другим иномаркам

    «Машина мечты»: испанец рассказал, почему предпочел «Ниву» другим иномаркам

    «Машина мечты»: испанец рассказал, почему предпочел «Ниву» другим иномаркам

      Отец первого советского внедорожника дал ему простое имя — «Нива» и путевку в жизнь на всех континентах. Сегодня у легендарного автомобиля юбилей — 40 лет на дорогах.

      Конструктора Петра Прусова не стало за несколько дней до юбилея «Нивы»: он скончался в Тольятти 19 марта в возрасте 75 лет. Но его дело продолжает жить, в том числе за рубежом. Президент клуба «Нива Испании» Перес Нието перепробовал все, пока не понял: по-настоящему рулят русские!

      Давид Перес Нието: «У меня было много внедорожников: Jeep, Nissan, Isuzu. Но когда я увидел „Ниву“, я понял, что нашел машину своей мечты. Она такая маленькая, но с огромными возможностями. Конструктор Пётр Прусов стал мне как отец. Он будто специально создал „Ниву“ для меня».

      Друзья зовут Давида Легионер, поскольку он долго служил в Африке. И как бывший военный, своим «Нивам» (а у него уже четвертая) он всегда дает имена великих испанских полководцев. Нынешняя — имени Бласа де Лезо, ужасно израненного и ужасно героического адмирала XVIII века.

      «Нива» Легионера подвергается не меньшим испытаниям, когда 60 членов мадридского фан-клуба собираются вместе. Только вот починить эту машину куда проще, чем выстругать новую деревянную ногу легендарному адмиралу.

      Давид Перес Нието: «В Испанию сегодня не поставляют новые „Нивы“, но вот с деталями нет никаких проблем. Испанский дилер нам за один день их доставляет. И стоит все сущие копейки. А можно и напрямую в России заказать, все исправно присылают».

      Рождение нового автомобиля — процесс достаточно сложный, если не сказать, что это была еще и серьезная схватка разных конструкторских бюро. За правительственный заказ на гражданский внедорожник бились и «Москвич» и, конечно, УАЗ. Рождение «Нивы» заняло целых семь лет, но этот вундеркинд на испытаниях «уделал» всех, включая британский Land Rover. «Нива» куда динамичнее прочих прошла снега, воду, пустыни и выше забралась в горы. Технологический прорыв был невероятный.

      Подробности — в видеоматериале.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru