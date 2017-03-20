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  • 20.03, 15:50

    Создатель «Нивы» скончался за две недели до 40-летнего юбилея внедорожника

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    • Фото: Никитин Николай / ТАСС
    Создатель «Нивы» скончался за две недели до <nobr>40-летнего</nobr> юбилея внедорожника

    Создатель «Нивы» скончался за две недели до 40-летнего юбилея внедорожника

    Создатель «Нивы» скончался за две недели до <nobr>40-летнего</nobr> юбилея внедорожника
  • Фото: Никитин Николай / ТАСС

    • Пётр Прусов скончался в Тольятти 19 марта в возрасте 75 лет. Церемония прощания с создателем легендарного внедорожника ВАЗ 2121 пройдет 21 марта в Спасо-Преображенском соборе. Церемония начнется в 11:00.

    В «АвтоВАЗе» сообщили, что Петра Прусова похоронят на Тольяттинском городском кладбище.

    Николя Мор, президент ПАО «АвтоВАЗ»: «Я выражаю самые искренние соболезнования семье и родным г-на Прусова. Пётр Михайлович был великим человеком, создателем первого в мире внедорожника с несущим кузовом — легендарной ВАЗ 2121 „Нива“, которая сегодня носит имя LADA 4x4 и остается крайне популярной в России и за рубежом».

    Как отметил Мор, вдвойне печально, что Прусов ушел из жизни в год 40-летнего юбилея «Нивы». Памятная дата создания внедорожника — 5 апреля.

    В заявлении говорится, что весь коллектив «АвтоВАЗа» скорбит в связи с этой утратой. Компания возьмет на себя все расходы, связанные с погребальной церемонией.

    Пётр Прусов родился в деревни Зубки Витебской области в 1942 году. Он окончил Запорожский машиностроительный институт. Работать на Волжском автомобильном заводе в Тольятти начал в 1970-м. Уже через два года Прусов был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ 2121. Он также принимал участие в разработках других моделей «АвтоВАЗа». С 1998 до 2003 года Прусов был главным конструктором предприятия.

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