Создатель «Нивы» скончался за две недели до 40-летнего юбилея внедорожника

Пётр Прусов скончался в Тольятти 19 марта в возрасте 75 лет. Церемония прощания с создателем легендарного внедорожника ВАЗ 2121 пройдет 21 марта в
Спасо-Преображенском соборе. Церемония начнется в 11:00.
В «АвтоВАЗе» сообщили, что Петра Прусова похоронят на Тольяттинском городском кладбище.
Николя Мор, президент ПАО «АвтоВАЗ»: «Я выражаю самые искренние соболезнования семье и родным г-на Прусова. Пётр Михайлович был великим человеком, создателем первого в мире внедорожника с несущим кузовом — легендарной ВАЗ 2121 „Нива“, которая сегодня носит имя LADA 4x4 и остается крайне популярной в России и за рубежом».
Как отметил Мор, вдвойне печально, что Прусов ушел из жизни в год 40-летнего юбилея «Нивы». Памятная дата создания внедорожника — 5 апреля.
В заявлении говорится, что весь коллектив «АвтоВАЗа» скорбит в связи с этой утратой. Компания возьмет на себя все расходы, связанные с погребальной церемонией.
Пётр Прусов родился в деревни Зубки Витебской области в 1942 году. Он окончил Запорожский машиностроительный институт. Работать на Волжском автомобильном заводе в Тольятти начал в 1970-м. Уже через два года Прусов был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ 2121. Он также принимал участие в разработках других моделей «АвтоВАЗа». С 1998 до 2003 года Прусов был главным конструктором предприятия.
Николя Мор, президент ПАО «АвтоВАЗ»: «Я выражаю самые искренние соболезнования семье и родным г-на Прусова. Пётр Михайлович был великим человеком, создателем первого в мире внедорожника с несущим кузовом — легендарной ВАЗ 2121 „Нива“, которая сегодня носит имя LADA 4x4 и остается крайне популярной в России и за рубежом».
Как отметил Мор, вдвойне печально, что Прусов ушел из жизни в год 40-летнего юбилея «Нивы». Памятная дата создания внедорожника — 5 апреля.
В заявлении говорится, что весь коллектив «АвтоВАЗа» скорбит в связи с этой утратой. Компания возьмет на себя все расходы, связанные с погребальной церемонией.
Пётр Прусов родился в деревни Зубки Витебской области в 1942 году. Он окончил Запорожский машиностроительный институт. Работать на Волжском автомобильном заводе в Тольятти начал в 1970-м. Уже через два года Прусов был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ 2121. Он также принимал участие в разработках других моделей «АвтоВАЗа». С 1998 до 2003 года Прусов был главным конструктором предприятия.
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