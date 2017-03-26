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  • 26.03, 17:25
    Сотни тысяч демонстрантов в Йемене требуют прекратить бомбардировки. демонстрации, Йемен, митинги и протесты, Саудовская Аравия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Сотни тысяч демонстрантов в Йемене требуют прекратить бомбардировки

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    Сотни тысяч демонстрантов в Йемене требуют прекратить бомбардировки

    Сотни тысяч демонстрантов в Йемене требуют прекратить бомбардировки

    Сотни тысяч демонстрантов в Йемене требуют прекратить бомбардировки

      В столице Йемена проходит массовая демонстрация без столкновений. На улицы Саны вышли сотни тысяч человек.

      Они осуждают Саудовскую Аравию, которая продолжает бомбить страну. Марш приурочили к двухлетию военной операции саудитов. Те до сих пор не согласны с тем, что в начале 2015 года в Йемене свергли президента Хади.

      С начала конфликта более 40 тысяч человек были ранены, миллионы стали беженцами. Над Йеменом нависла угроза голода. Уже сейчас от острого недоедания страдают около трех миллионов человек, две трети из них — дети.

      Сегодня суд в Сане вынес смертный приговор президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Также к высшей мере наказания были приговорены шесть высокопоставленных чиновников.

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