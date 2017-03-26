Сотни тысяч демонстрантов в Йемене требуют прекратить бомбардировки

В столице Йемена проходит массовая демонстрация без столкновений. На улицы Саны вышли сотни тысяч человек.
Они осуждают Саудовскую Аравию, которая продолжает бомбить страну. Марш приурочили к двухлетию военной операции саудитов. Те до сих пор не согласны с тем, что в начале 2015 года в Йемене свергли президента Хади.
С начала конфликта более 40 тысяч человек были ранены, миллионы стали беженцами. Над Йеменом нависла угроза голода. Уже сейчас от острого недоедания страдают около трех миллионов человек, две трети из них — дети.
Сегодня суд в Сане вынес смертный приговор президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Также к высшей мере наказания были приговорены шесть высокопоставленных чиновников.
С начала конфликта более 40 тысяч человек были ранены, миллионы стали беженцами. Над Йеменом нависла угроза голода. Уже сейчас от острого недоедания страдают около трех миллионов человек, две трети из них — дети.
Сегодня суд в Сане вынес смертный приговор президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Также к высшей мере наказания были приговорены шесть высокопоставленных чиновников.
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