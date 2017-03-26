В Йемене суд приговорил президента страны к смертной казни

В столице Йемена Сане, которая находится под контролем мятежников из шиитского движения «Ансар Алла», суд приговорил президента Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни.
По данным агентства Reuters, президент Йемена был приговорен хуситским судом к казни за «государственную измену» и «содействие стране-агрессору» — Саудовской Аравии и ее союзникам. Также суд в Сане приговорил к высшей мере наказания еще шестерых высокопоставленных чиновников в правительстве Хади, в том числе посла Йемена в США Ахмеда Авада Бин Мубарака и экс-министра иностранных дел Рияда Ясина.
поддержку правительственным силам с воздуха.
поддержку правительственным силам с воздуха.
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