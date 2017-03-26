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  • 26.03, 11:21

    В Йемене суд приговорил президента страны к смертной казни

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    • Фото Reuters © 2017, Mohamed al-Sayaghi
    В Йемене суд приговорил президента страны к смертной казни

    В Йемене суд приговорил президента страны к смертной казни

    В Йемене суд приговорил президента страны к смертной казни
  • Фото Reuters © 2017, Mohamed al-Sayaghi

    • В столице Йемена Сане, которая находится под контролем мятежников из шиитского движения «Ансар Алла», суд приговорил президента Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни.

    По данным агентства Reuters, президент Йемена был приговорен хуситским судом к казни за «государственную измену» и «содействие стране-агрессору» — Саудовской Аравии и ее союзникам. Также суд в Сане приговорил к высшей мере наказания еще шестерых высокопоставленных чиновников в правительстве Хади, в том числе посла Йемена в США Ахмеда Авада Бин Мубарака и экс-министра иностранных дел Рияда Ясина.

    В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, с другой — правительственные силы и ополчение. Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию, оказывает поддержку правительственным силам с воздуха.

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