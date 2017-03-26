«НашПотребНадзор» нашел самый вкусный консервированный зеленый горошек

В обычных супермаркетах репортеры программы «НашПотребНадзор» купили 10 банок зеленого горошка разных производителей и провели независимую экспертизу, чтобы выяснить, насколько эти образцы качественны и безопасны.

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Зеленый горошек — кладезь витаминов. Но только если он действительно закатан в банку свежим, объясняют эксперты. К сожалению, некоторые дельцы скупают сушеный горох и снова его замачивают. Внутренней пользы у такого нет. А для привлекательного внешнего вида к нему подмешивают затвердитель.



Алексей Перчеклий, эксперт завода по производству консервированных овощей: «Это тот самый сублимированный горох, на котором мелкими буквами, мелким шрифтом на банке должно быть указано: из восстановленного гороха. Он мутный, он разваленный, и там большое количество крахмала».



Профессионалы советуют брать горох, сделанный по ГОСТу в июне, в России и однородного цвета, без мусора внутри. А повара настаивают, чтобы горошек почаще пускали на что-то, кроме супа и оливье.



Совместно с некоммерческой организацией Роскачество была выбрана независимая лаборатория, эксперты которой внимательно проверили все образцы и определили, насколько они качественные и безопасные. В одних банках вместо высшего сорта оказался кормовой горошек, в других — не свежий, а сушеный. Подробности — в видеоматериале.