Во взорвавшемся в Ливерпуле здании находилась танцевальная студия

Этой ночью в пригороде британского Ливерпуля взлетел на воздух частный дом. Предположительно это произошло
из-за утечки газа.
Как сообщает BBC, взрыв произошел в здании, где находилась танцевальная студия. Однако по соседству располагался китайский ресторан, и в тот момент в нем было много посетителей — это объясняет значительное число пострадавших.
За медицинской помощью уже обратились 32 человека. При этом двое из них были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Сейчас на месте работают специалисты, жители окрестных домов эвакуированы.
Reports of an explosion on Merseyside https://t.co/SCdVWZF8PH— BBC News (UK) (@BBCNews) March 25, 2017
За медицинской помощью уже обратились 32 человека. При этом двое из них были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Сейчас на месте работают специалисты, жители окрестных домов эвакуированы.
Комментарии