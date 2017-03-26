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  • 26.03, 09:49
    Во взорвавшемся в Ливерпуле здании находилась танцевальная студия. Великобритания, взрывы, взрывы газа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Во взорвавшемся в Ливерпуле здании находилась танцевальная студия

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    Во взорвавшемся в Ливерпуле здании находилась танцевальная студия

    Во взорвавшемся в Ливерпуле здании находилась танцевальная студия

    Во взорвавшемся в Ливерпуле здании находилась танцевальная студия
    • Фото: @AndyBonnerITV/ twitter.com

      • Этой ночью в пригороде британского Ливерпуля взлетел на воздух частный дом. Предположительно это произошло из-за утечки газа.

      Как сообщает BBC, взрыв произошел в здании, где находилась танцевальная студия. Однако по соседству располагался китайский ресторан, и в тот момент в нем было много посетителей — это объясняет значительное число пострадавших.



      За медицинской помощью уже обратились 32 человека. При этом двое из них были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Сейчас на месте работают специалисты, жители окрестных домов эвакуированы.

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