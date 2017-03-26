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  • 26.03, 05:17
    Число пострадавших при взрыве в Британии перевалило за 30. Великобритания, взрывы газа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Число пострадавших при взрыве в Британии перевалило за 30

    2 комментария
    Число пострадавших при взрыве в Британии перевалило за 30

    Число пострадавших при взрыве в Британии перевалило за 30

    Число пострадавших при взрыве в Британии перевалило за 30
    • Фото: @snapperlane/ twitter.com

      • По последним данным, 32 человека пострадали в результате мощного взрыва в британском графстве Мерсисайд.

      Госпитализированы 30 пострадавших с легкими травмами и двое с тяжелыми ранениями, сообщает РИА Новости.


      Взрыв произошел в районе Уиррал в ночь на воскресенье, в результате почти полностью разнесло здание. Предположительно, взорвался газ.

      Пострадали по большей части посетители ресторана, находившегося неподалеку от взорвавшегося дома.

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