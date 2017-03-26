Число пострадавших при взрыве в Британии перевалило за 30

По последним данным, 32 человека пострадали в результате мощного взрыва в британском графстве Мерсисайд.
Госпитализированы 30 пострадавших с легкими травмами и двое с тяжелыми ранениями, сообщает РИА Новости.
Взрыв произошел в районе Уиррал в ночь на воскресенье, в результате почти полностью разнесло здание. Предположительно, взорвался газ.
The scene of the explosion in New Ferry, Wirral @LivEchonews #NewFerry #explosion pic.twitter.com/pdnKwKnKU4— Colin Lane (@snapperlane) 26 марта 2017 г.
Взрыв произошел в районе Уиррал в ночь на воскресенье, в результате почти полностью разнесло здание. Предположительно, взорвался газ.
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