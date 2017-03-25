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  • 25.03, 21:42
    Трамп позвонил журналисту, чтобы сообщить об отзыве законопроекта об отмене Obamacare. журналистика, законодательство, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Трамп позвонил журналисту, чтобы сообщить об отзыве законопроекта об отмене Obamacare

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    Трамп позвонил журналисту, чтобы сообщить об отзыве законопроекта об отмене Obamacare

    Трамп позвонил журналисту, чтобы сообщить об отзыве законопроекта об отмене Obamacare

    Трамп позвонил журналисту, чтобы сообщить об отзыве законопроекта об отмене Obamacare

      Дональд Трамп лично позвонил корреспонденту газеты The Washington Post Роберту Костэ, чтобы сообщить, что отозвал из конгресса свой законопроект о реформе здравоохранения.

      Услышав в трубке «Здравствуй, Боб, мы его отозвали», репортер тут же начал делать записи в Twitter вроде «Мне позвонил Трамп, он все еще на проводе».

      Глава Белого дома объяснил, что снял с голосования документ, потому что не смог добиться нужного числа голосов в конгрессе. Его не поддержали не только демократы, но и некоторые республиканцы.

      Закон должен был заменить систему Obamacare, которая обеспечивала медстраховкой малоимущих, но при этом устанавливала крупные штрафы для тех, кто отказывался ее покупать. Отмена проекта Обамы была одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Но теперь, по словам президента, он будет ждать, пока система Obamacare не развалится сама по себе.

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