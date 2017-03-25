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  • 25.03, 05:02
    Трамп прокомментировал отзыв законопроекта об отмене Obamacare. США, Трамп Дональд, законодательство, медицина, страхование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Трамп прокомментировал отзыв законопроекта об отмене Obamacare

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    Трамп прокомментировал отзыв законопроекта об отмене Obamacare

    Трамп прокомментировал отзыв законопроекта об отмене Obamacare

      Президент США Дональд Трамп объяснил, почему республиканцам не удалось провести в конгрессе законопроект об отмене и замене системы медицинского страхования Obamacare.

      По словам Трампа, сторонникам республиканского законопроекта не хватало всего нескольких голосов для победы при голосовании в палате представителей конгресса США. Президент уточнил, что не хватило от 5 до 12 голосов. При этом в СМИ появилась другая цифра — как минимум три десятка республиканцев были против, сообщает «Интерфакс».

      После отзыва документа из палаты представителей Трамп заявил, что необходимо позволить Obamacare‍ пока «идти своим путем» и «показать свою несостоятельность». Пока же республиканцы сосредоточатся на налоговой реформе.

      Трамп в пятницу потерпел очередное чувствительное политическое поражение. Законопроект, который должен был «отменить и заменить» систему здравоохранения Obamacare, был снят республиканцами с голосования.

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