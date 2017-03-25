Трамп прокомментировал отзыв законопроекта об отмене Obamacare

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему республиканцам не удалось провести в конгрессе законопроект об отмене и замене системы медицинского страхования Obamacare.
По словам Трампа, сторонникам республиканского законопроекта не хватало всего нескольких голосов для победы при голосовании в палате представителей конгресса США. Президент уточнил, что не хватило от 5 до 12 голосов. При этом в СМИ появилась другая цифра — как минимум три десятка республиканцев были против, сообщает «Интерфакс».
После отзыва документа из палаты представителей Трамп заявил, что необходимо позволить Obamacare пока «идти своим путем» и «показать свою несостоятельность». Пока же республиканцы сосредоточатся на налоговой реформе.
Трамп в пятницу потерпел очередное чувствительное политическое поражение. Законопроект, который должен был «отменить и заменить» систему здравоохранения Obamacare, был снят республиканцами с голосования.
После отзыва документа из палаты представителей Трамп заявил, что необходимо позволить Obamacare пока «идти своим путем» и «показать свою несостоятельность». Пока же республиканцы сосредоточатся на налоговой реформе.
Трамп в пятницу потерпел очередное чувствительное политическое поражение. Законопроект, который должен был «отменить и заменить» систему здравоохранения Obamacare, был снят республиканцами с голосования.
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