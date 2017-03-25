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  • 25.03, 20:12

    Полиция задержала более 120 участников акции протеста в Риме

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    Полиция задержала более 120 участников акции протеста в Риме

    Полиция задержала более 120 участников акции протеста в Риме

    Полиция задержала более 120 участников акции протеста в Риме
  • Фото: @TuttoParioli /twitter.com

    • Полиция задержала для установления личности 122 участника одной из акций протеста, проходящих в итальянской столице.

    Ранее лидеры 27 стран Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах ЕС. Декларация стала главным итогом саммита в итальянской столице, посвященного 60-летию Римских договоров (1957), которые заложили основы Евросоюза.

    В день саммита в центре итальянской столицы проходят шесть крупных манифестаций — как противников, так и сторонников Евросоюза. В них, как ожидается, примут участие до 25 тысяч человек.

    Наибольшие опасения итальянских правоохранителей вызывает марш «Евростоп», в котором, по данным местных СМИ, идут от трех до пяти тысяч человек. Как считается, именно в ряды его участников могут внедриться провокаторы и так называемые black bloc — агрессивные глобалисты, устраивающие погромы и стычки с полицией на подобных мероприятиях.

    В связи с угрозой беспорядков полиция остановила 122 участников митинга, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Их задержания объясняют необходимость установления личности и проверки на предмет участия в преступлениях и нарушениях общественного порядка. На данный момент все манифестации носят мирный характер, о беспорядках не сообщается.

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