Лидеры 27 стран подписали декларацию по будущему ЕС без Великобритании

Торжественная церемония подписания документа состоялась на Капитолийском холме в Риме.
Римскую декларацию по будущему сообщества без Великобритании подписали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза. В ней они дали оценку достижениям союза за минувшие 60 лет и заявили, что берут на себя обязательство работать на благо безопасной, защищенной, процветающей, надежной и более сильной на мировой арене Европы.
Церемония состоялась на юбилейном саммите ЕС, передает «Интерфакс». На открытии этого мероприятия, посвященного празднованию подписанию 60-летия Римского договора, выступил глава Евросовета Дональд Туск.
Он высказал мнение, что Европе необходимо оставаться единой и независимой, только так она может быть гарантией демократии и суверенно выступать на мировой арене, сообщает РИА Новости.
Туск напомнил, что 60 лет назад основатели Евросоюза «не обсуждали движение на разных скоростях» — принцип, за который в настоящее время выступают некоторые страны Западной Европы. Данный принцип предполагает большую степень интеграции ряда государств в Евросоюз по избранным вопросам. По мнению главы Евросовета, основатели ЕС «вкладывали всю силу в единство Европы», и этой позиции, как они считает, нужно придерживаться и сейчас.
Дональд Туск: «Скажите, почему нам нужно терять уверенность в цели союза сегодня? Только потому, что это стало нашей реальностью или потому что нам надоело, мы устали от этого? Мы будем или едиными, или нас вовсе не будет. Только объединенная Европа может выступать суверенно в отношении других стран мира».
Туск, который родился в польском Гданьске, заявил, что больше половины жизни прожил за железным занавесом.
Дональд Туск: «Это была Европа, двигающаяся на двух скоростях».
Юбилейный саммит проходит в зале Горациев и Куриациев в капитолийском Дворце консерваторов. Там же 25 марта 1957 года был подписан Римский договор о создании Европейского экономического сообщества, которое стало основной для современного Евросоюза.
Церемония состоялась на юбилейном саммите ЕС, передает «Интерфакс». На открытии этого мероприятия, посвященного празднованию подписанию 60-летия Римского договора, выступил глава Евросовета Дональд Туск.
Он высказал мнение, что Европе необходимо оставаться единой и независимой, только так она может быть гарантией демократии и суверенно выступать на мировой арене, сообщает РИА Новости.
Туск напомнил, что 60 лет назад основатели Евросоюза «не обсуждали движение на разных скоростях» — принцип, за который в настоящее время выступают некоторые страны Западной Европы. Данный принцип предполагает большую степень интеграции ряда государств в Евросоюз по избранным вопросам. По мнению главы Евросовета, основатели ЕС «вкладывали всю силу в единство Европы», и этой позиции, как они считает, нужно придерживаться и сейчас.
Дональд Туск: «Скажите, почему нам нужно терять уверенность в цели союза сегодня? Только потому, что это стало нашей реальностью или потому что нам надоело, мы устали от этого? Мы будем или едиными, или нас вовсе не будет. Только объединенная Европа может выступать суверенно в отношении других стран мира».
Туск, который родился в польском Гданьске, заявил, что больше половины жизни прожил за железным занавесом.
Дональд Туск: «Это была Европа, двигающаяся на двух скоростях».
Юбилейный саммит проходит в зале Горациев и Куриациев в капитолийском Дворце консерваторов. Там же 25 марта 1957 года был подписан Римский договор о создании Европейского экономического сообщества, которое стало основной для современного Евросоюза.
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