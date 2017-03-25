В Риме начинаются торжества по случаю 60-летия Евросоюза

Вопросы европейской безопасности и другие вызовы Старого Света лидеры ЕС обсудили с папой римским. Аудиенцию устроили во дворце Ватикана перед началом торжеств по случаю
60-летия Евросоюза. Понтифик произнес речь о духовных идеалах и стремлении к миру, а затем обсудил с гостями острые социальные проблемы.
Это уже третья встреча папы Франциска с лидерами ЕС. Первая состоялась в 2014 году в Европарламенте, вторая — год назад при вручении премий Карла Великого. Самое любопытное, что в этот раз это не глава Римской католической церкви изъявил желание встретиться с руководством европейских стран, а они попросили понтифика об аудиенции.
В Тронном зале Апостольского дворца Франциск напомнил слова одного из своих предшественников Иоанна Павла II о том, что Европа остается единой, потому что сохраняет свои христианские корни. И так как с самого начала сердцем политического европейского проекта был человек, то, по словам понтифика, Европа снова сможет обрести надежду только тогда, когда человек будет в центре ее институтов.
Однако, в отличие от 60-летнего человека, перед 60-летним Евросоюзом стоит не неизбежная перспектива старости, а возможность новой молодости.
Папа римский Франциск: «В мире, который слишком хорошо знаком с трагедиями, вроде строительства стен и разделения людей, очень важно работать над идеей свободной и единой Европы. Это нужно для разрушения барьера, который разделил Старый Свет от Балтики до Адриатики».
Что касается торжеств, то они пройдут утром 25 марта во Дворце консерваторов на Капитолийском холме в Зале Горациев и Куриациев, где 60 лет назад лидеры шести государств — основателей ЕС — Германии, Италии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга — подписали международный договор о ликвидации всех преград на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала, что и ознаменовало начало строительства единой Европы.
Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «Давайте вспомним, как выглядела Европа 60 лет назад. Я прекрасно помню слова своей бабушки. Она говорила, что Европу разделила война. Многие не верили, что мы прекратим сражаться между собой. Но сейчас люди видят Европу как величайший миротворческий проект».
Проект новой Европы уже без Великобритании. Терезу Мэй на этот праздничный саммит демонстративно не позвали.
Из официальных мероприятий — подписание декларации о развитии единой Европы после Brexit.
Джозеф Мускат, премьер-министр Мальты: «Когда вам 60, вы решаете — остаться на работе или уйти на пенсию. Нужно сделать выбор, идти вперед или остаться на месте. Если мы останемся на месте, это будет конец безопасности, долгая и мучительная смерть. Нам нужно развиваться и обсуждать, в какую сторону двигаться».
Решили выбрать модель Европы разных скоростей, то есть хотите больше полномочий — тратьте больше денег. На этом варианте настояли богатые страны ЕС, а точнее — отцы-основатели. Попробовали было возмутиться Польша и Греция, но их быстро осадили.
Подробности — в репортаже европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
В Тронном зале Апостольского дворца Франциск напомнил слова одного из своих предшественников Иоанна Павла II о том, что Европа остается единой, потому что сохраняет свои христианские корни. И так как с самого начала сердцем политического европейского проекта был человек, то, по словам понтифика, Европа снова сможет обрести надежду только тогда, когда человек будет в центре ее институтов.
Однако, в отличие от 60-летнего человека, перед 60-летним Евросоюзом стоит не неизбежная перспектива старости, а возможность новой молодости.
Папа римский Франциск: «В мире, который слишком хорошо знаком с трагедиями, вроде строительства стен и разделения людей, очень важно работать над идеей свободной и единой Европы. Это нужно для разрушения барьера, который разделил Старый Свет от Балтики до Адриатики».
Что касается торжеств, то они пройдут утром 25 марта во Дворце консерваторов на Капитолийском холме в Зале Горациев и Куриациев, где 60 лет назад лидеры шести государств — основателей ЕС — Германии, Италии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга — подписали международный договор о ликвидации всех преград на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала, что и ознаменовало начало строительства единой Европы.
Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «Давайте вспомним, как выглядела Европа 60 лет назад. Я прекрасно помню слова своей бабушки. Она говорила, что Европу разделила война. Многие не верили, что мы прекратим сражаться между собой. Но сейчас люди видят Европу как величайший миротворческий проект».
Проект новой Европы уже без Великобритании. Терезу Мэй на этот праздничный саммит демонстративно не позвали.
Из официальных мероприятий — подписание декларации о развитии единой Европы после Brexit.
Джозеф Мускат, премьер-министр Мальты: «Когда вам 60, вы решаете — остаться на работе или уйти на пенсию. Нужно сделать выбор, идти вперед или остаться на месте. Если мы останемся на месте, это будет конец безопасности, долгая и мучительная смерть. Нам нужно развиваться и обсуждать, в какую сторону двигаться».
Решили выбрать модель Европы разных скоростей, то есть хотите больше полномочий — тратьте больше денег. На этом варианте настояли богатые страны ЕС, а точнее — отцы-основатели. Попробовали было возмутиться Польша и Греция, но их быстро осадили.
Подробности — в репортаже европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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