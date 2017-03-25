Таинственный Рокфеллер: чем грозит миру смерть могущественного миллиардера

Дэвид Рокфеллер никогда не был самым богатым человеком в мире. В рейтинге журнала Forbes он занимал скромное
581-е место, а Time ни разу не признавал его человеком года. Но фамилия Рокфеллер у всех на слуху и окутана самыми невероятными слухами. Сторонники теории заговора часто именно клан Рокфеллеров называют тайными властителями мира.
Репортер «Центрального телевидения» Андрей Суханов попытался разобраться, кем же был этот могущественный и таинственный миллиардер и сможет ли его смерть на самом деле повлиять на судьбу мира.
Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что мир уже давно пытаются поделить между собой два притворствующих клана: Рокфеллеры — первая в история семья миллиардеров и Ротшильды — старейшая в Европе династия банкиров.
Отголоски их противостояния видят чуть ли не в каждом моменте новейшей истории, будь то конфликты на Ближнем Востоке, мировой финансовый кризис и даже гражданская война на Украине.
У каждого, кто верит в теорию заговора, есть своя настольная книга, и у многих это первые мемуары Дэвида Рокфеллера. На обложке — масонские символы, по содержанию — настоящий манифест неоконсерватизма и глобализма.
Казалось бы, кто серьезно поверит в существование тайного мирового правительства? Но вот позиция уважаемого профессора МГИМО Валентина Катасонова: «Это некая тусовка мировой элиты, которая обсуждает пути и способы создания этого мирового правительства».
Ученый объясняет: Рокфеллеры и Ротшильды предпочитают устраивать разборки за пределами своих домов — в третьих странах.
Валентин Катасонов: «Мир — достаточно тесное пространство. Двум олигархам уже стало тесно. Первой площадкой, на которой они столкнулись, была Россия».
По мнению целого ряда историков, в начале XX века два богатейших клана пытались поделить между собой российские месторождения черного золота.
Джордан Маквелл, историк: «Рокфеллеров тогда постигла неудача, и они стали первыми спонсировать ваших коммунистов — конечно, чтобы свергнуть монархию».
И ведь глава дома Рокфеллеров в Советском Союзе действительно слыл чуть ли не своим в доску. В 1973 году он прилетел в Москву, чтобы лично открыть первое в СССР отделение американского банка, а советское правительство устроило для него в гостинице «Метрополь» гала-ужин, где гвоздем программы стало выступление балалаечников. Миллиардеру так понравилось, что он попросил свое окружение сделать фотографию на память. Этот снимок уникальный, потому что единственный, хотя обычно подобные визиты фиксируют десятки фото и телекамер.
До сих пор ни один конспиролог не сможет точно сказать, о чем тогда Рокфеллер договорился с советским премьером Косыгиным, зато исследователи биографии семейства по обе стороны океана заявляют: без их финансовой помощи в СССР едва ли бы так быстро произошла индустриализация. Многие приписывают Дэвиду Рокфеллеру авторство перестройки и развал СССР.
Оказывается, чуть ли не каждый собеседник Рокфеллера, аккуратно, переводя разговор в шутку, пытался задать ему один и тот же вопрос: так кто же на самом деле является мировым кукловодом. На что тот — так же в шутку — всегда отвечал: кукловод перед вами. Впрочем, шутка ли это, теперь уже точно никто не узнает, ведь все секреты миллиардер унес с собой в могилу.
Подробности — в видеоматериале.
Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что мир уже давно пытаются поделить между собой два притворствующих клана: Рокфеллеры — первая в история семья миллиардеров и Ротшильды — старейшая в Европе династия банкиров.
Отголоски их противостояния видят чуть ли не в каждом моменте новейшей истории, будь то конфликты на Ближнем Востоке, мировой финансовый кризис и даже гражданская война на Украине.
У каждого, кто верит в теорию заговора, есть своя настольная книга, и у многих это первые мемуары Дэвида Рокфеллера. На обложке — масонские символы, по содержанию — настоящий манифест неоконсерватизма и глобализма.
Казалось бы, кто серьезно поверит в существование тайного мирового правительства? Но вот позиция уважаемого профессора МГИМО Валентина Катасонова: «Это некая тусовка мировой элиты, которая обсуждает пути и способы создания этого мирового правительства».
Ученый объясняет: Рокфеллеры и Ротшильды предпочитают устраивать разборки за пределами своих домов — в третьих странах.
Валентин Катасонов: «Мир — достаточно тесное пространство. Двум олигархам уже стало тесно. Первой площадкой, на которой они столкнулись, была Россия».
По мнению целого ряда историков, в начале XX века два богатейших клана пытались поделить между собой российские месторождения черного золота.
Джордан Маквелл, историк: «Рокфеллеров тогда постигла неудача, и они стали первыми спонсировать ваших коммунистов — конечно, чтобы свергнуть монархию».
И ведь глава дома Рокфеллеров в Советском Союзе действительно слыл чуть ли не своим в доску. В 1973 году он прилетел в Москву, чтобы лично открыть первое в СССР отделение американского банка, а советское правительство устроило для него в гостинице «Метрополь» гала-ужин, где гвоздем программы стало выступление балалаечников. Миллиардеру так понравилось, что он попросил свое окружение сделать фотографию на память. Этот снимок уникальный, потому что единственный, хотя обычно подобные визиты фиксируют десятки фото и телекамер.
До сих пор ни один конспиролог не сможет точно сказать, о чем тогда Рокфеллер договорился с советским премьером Косыгиным, зато исследователи биографии семейства по обе стороны океана заявляют: без их финансовой помощи в СССР едва ли бы так быстро произошла индустриализация. Многие приписывают Дэвиду Рокфеллеру авторство перестройки и развал СССР.
Оказывается, чуть ли не каждый собеседник Рокфеллера, аккуратно, переводя разговор в шутку, пытался задать ему один и тот же вопрос: так кто же на самом деле является мировым кукловодом. На что тот — так же в шутку — всегда отвечал: кукловод перед вами. Впрочем, шутка ли это, теперь уже точно никто не узнает, ведь все секреты миллиардер унес с собой в могилу.
Подробности — в видеоматериале.
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