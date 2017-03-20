Названа причина смерти Дэвида Рокфеллера

Официальный представитель семьи Рокфеллеров подтвердил, что американский миллиардер, банкир и филантроп Дэвид Рокфеллер скончался сегодня в США в возрасте 101 года, и озвучил причину его смерти.
Как заявил ТАСС официальный представитель семьи Фрейзер Сетел, «господин Рокфеллер ушел из жизни во сне этим утром в своем доме в Покантико-Хилс (штат Нью-Йорк)».
Фрейзер Сетел: «Причиной стала застойная сердечная недостаточность».
В предоставленных Сетелом сопроводительных материалах о миллиардере отмечается, что он был «патриархом семьи Рокфеллеров, одним из самых влиятельных людей в истории американского финансового сектора и филантропии».
Фрейзер Сетел: «Причиной стала застойная сердечная недостаточность».
В предоставленных Сетелом сопроводительных материалах о миллиардере отмечается, что он был «патриархом семьи Рокфеллеров, одним из самых влиятельных людей в истории американского финансового сектора и филантропии».
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