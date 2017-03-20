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  • 20.03, 23:25

    Названа причина смерти Дэвида Рокфеллера

    9 комментариев
    Названа причина смерти Дэвида Рокфеллера

    Названа причина смерти Дэвида Рокфеллера

    Названа причина смерти Дэвида Рокфеллера
  • Фото Associated Press © 2017, Manuel Balce Ceneta

    • Официальный представитель семьи Рокфеллеров подтвердил, что американский миллиардер, банкир и филантроп Дэвид Рокфеллер скончался сегодня в США в возрасте 101 года, и озвучил причину его смерти.

    Как заявил ТАСС официальный представитель семьи Фрейзер Сетел, «господин Рокфеллер ушел из жизни во сне этим утром в своем доме в Покантико-Хилс (штат Нью-Йорк)».

    Фрейзер Сетел: «Причиной стала застойная сердечная недостаточность».

    В предоставленных Сетелом сопроводительных материалах о миллиардере отмечается, что он был «патриархом семьи Рокфеллеров, одним из самых влиятельных людей в истории американского финансового сектора и филантропии».

    Дэвид Рокфеллер — легендарная личность. Он прославился не только как бизнесмен, но и как дипломат и филантроп. Рокфеллер был советником почти всех американских президентов, начиная с Эйзенхауэра. Также встречался с Хрущёвым, Кастро и Саддамом Хусейном в качестве неофициального эмиссара США. Кроме того, Рокфеллер перенес рекордное в истории число операций по пересадке сердца — семь раз.

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