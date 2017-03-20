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  • 20.03, 18:52

    Миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года

    13 комментариев
    Миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года

    Миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года

    Миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года
  • Фото Associated Press © 2017, SUZANNE PLUNKETT

    • Внук нефтяного магната и первого в истории долларового миллиардера Джона Д. Рокфеллера, основателя Standard Oil, скончался в понедельник утром.

    По словам представителя семьи Рокфеллеров Фрейзера Сейтела, миллиардер скончался во сне в своем доме в Покантико-Хиллз, штат Нью-Йорк. Дэвид Рокфеллер умер на 102-м году жизни, пишет The New York Times. Он был первым представителем династии Рокфеллеров, достигшим столетия.

    Свою долгую карьеру в Chase Manhattan Bank он начал в 1946 году. В январе 1961-го он возглавил банк. Его работа на этой должности завершилась в 1981-м году в связи с достижением предельно допустимого уставом банка возраста.

    Chase Manhattan Bank давно известен как банк семье Рокфеллеров, хотя представителям этой семьи никогда не принадлежало больше 5% акций в нем. Во время работы Дэвида Рокфеллера на должности главы Chase Manhattan Bank, деятельность банка на международном уровне была значительно расширена.

    Дэвид Рокфеллер был последним внуком Джона Д. Рокфеллера, магната, который основал Standard Oil Company в XIX веке и сделал состояние, став первый миллиардером США.

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