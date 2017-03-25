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  • 25.03, 17:10
    Виновник гибели детей в Подмосковье мог заснуть за рулем. ДТП, Московская область, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Виновник гибели детей в Подмосковье мог заснуть за рулем

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    Виновник гибели детей в Подмосковье мог заснуть за рулем

    Виновник гибели детей в Подмосковье мог заснуть за рулем

    Виновник гибели детей в Подмосковье мог заснуть за рулем

      Водитель «Газели», по вине которого, предварительно, произошло ДТП в Подмосковье с жертвами, мог уснуть за рулем.

      Напомним, утром в Луховицком районе Подмосковья в результате ДТП погибли трое детей. Еще один ребенок, а также взрослый пострадали.

      В МВД возбудили уголовное дело. Водителю «Газели», который считается виновником трагедии, изберут меру пресечения.

      Четверо детей вместе с тренером ехали на легковом Renault на соревнования по боксу. «Газель» выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой. Причины, по которым водитель нарушил правила, устанавливаются.

      Николай Щанников, отец ребенка: «На соревнования ездили, боксеры. Водитель „Газели“ выехал на встречную полосу, уснул — и все произошло. И трех чемпионов нет».

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