Виновник гибели детей в Подмосковье мог заснуть за рулем

Водитель «Газели», по вине которого, предварительно, произошло ДТП в Подмосковье с жертвами, мог уснуть за рулем.
Напомним, утром в Луховицком районе Подмосковья в результате ДТП погибли трое детей. Еще один ребенок, а также взрослый пострадали.
В МВД возбудили уголовное дело. Водителю «Газели», который считается виновником трагедии, изберут меру пресечения.
Четверо детей вместе с тренером ехали на легковом Renault на соревнования по боксу. «Газель» выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой. Причины, по которым водитель нарушил правила, устанавливаются.
Николай Щанников, отец ребенка: «На соревнования ездили, боксеры. Водитель „Газели“ выехал на встречную полосу, уснул — и все произошло. И трех чемпионов нет».
В МВД возбудили уголовное дело. Водителю «Газели», который считается виновником трагедии, изберут меру пресечения.
Четверо детей вместе с тренером ехали на легковом Renault на соревнования по боксу. «Газель» выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой. Причины, по которым водитель нарушил правила, устанавливаются.
Николай Щанников, отец ребенка: «На соревнования ездили, боксеры. Водитель „Газели“ выехал на встречную полосу, уснул — и все произошло. И трех чемпионов нет».
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