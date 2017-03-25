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  • 25.03, 15:38
    Гибель детей на трассе в Подмосковье: видео с места ДТП. дети и подростки, ДТП, Московская область, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Гибель детей на трассе в Подмосковье: видео с места ДТП

    1 комментарий
    Гибель детей на трассе в Подмосковье: видео с места ДТП

    Гибель детей на трассе в Подмосковье: видео с места ДТП

    Гибель детей на трассе в Подмосковье: видео с места ДТП

      В Сети появилось видео с места аварии в Подмосковье, в которой сегодня утром погибли трое детей.

      Ранее стало известно, что трое детей погибли, один ребенок пострадал в результате автоаварии на юго-востоке Московской области. Автомобиль «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым Renault.

      На кадрах видна перевернутая на бок «Газель» с явными повреждениями, а также сильно смятый автомобиль Renault в кювете. Также на записи видны тела погибших, прикрытые тканью. На месте работают сотрудники ДПС.

      По данным некоторых СМИ, в легковушке находились юные спортсмены, которых тренер вез на соревнования по дзюдо.

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