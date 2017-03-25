Трое детей погибли в ДТП на юго-востоке Подмосковья

Трое детей погибли, еще один ребенок пострадал сегодня в результате автоаварии на
юго-востоке Московской области.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД, авария произошла в 08:20 на 143-м километре трассы М5.
Из сообщения МВД: «Водитель, управляя автомобилем „Газель“, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Renault. В результате ДТП в автомобиле Renault погибли трое детей в возрасте 12–13 лет, также пострадал один несовершеннолетний в возрасте 13 лет».
Между тем РИА Новости со ссылкой на источник сообщает о гибели четырех человек — троих детей и одного взрослого. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Из сообщения МВД: «Водитель, управляя автомобилем „Газель“, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Renault. В результате ДТП в автомобиле Renault погибли трое детей в возрасте 12–13 лет, также пострадал один несовершеннолетний в возрасте 13 лет».
Между тем РИА Новости со ссылкой на источник сообщает о гибели четырех человек — троих детей и одного взрослого. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
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