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  • 25.03, 15:38
    Сломавшийся эскалатор покалечил 17 человек в одном из ТЦ Гонконга: видео. Китай, магазины, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Сломавшийся эскалатор покалечил 17 человек в одном из ТЦ Гонконга: видео

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    Сломавшийся эскалатор покалечил 17 человек в одном из ТЦ Гонконга: видео

    Сломавшийся эскалатор покалечил 17 человек в одном из ТЦ Гонконга: видео

    Сломавшийся эскалатор покалечил 17 человек в одном из ТЦ Гонконга: видео
    • Фото: @LK154/twitter.com

      • По меньшей мере 17 человек пострадали сегодня из-за поломки эскалатора в торговом центре в Гонконге.

      Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в крупном многоэтажном торгово-офисном комплексе в густонаселенном районе Монгкок на полуострове Коулун.

      По свидетельствам очевидцев, 40-метровый эскалатор внезапно ускорил свой ход, а затем поехал в обратном направлении. Многие стоявшие на нем люди получили травмы при падении. Пострадавшие доставлены в больницу. Ведется расследование.

      Отметим, что это уже второй подобный случай в Китае за сегодняшний день. Ранее сообщалось, что в переходе метрополитена в китайском городе Сучжоу эскалатор вышел из строя именно в тот момент, когда на него встали женщина и мужчина. Им чудом удалось избежать тяжелых травм.

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