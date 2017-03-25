Сломавшийся эскалатор покалечил 17 человек в одном из ТЦ Гонконга: видео

По меньшей мере 17 человек пострадали сегодня
из-за поломки эскалатора в торговом центре в Гонконге.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в крупном многоэтажном торгово-офисном комплексе в густонаселенном районе Монгкок на полуострове Коулун.
По свидетельствам очевидцев, 40-метровый эскалатор внезапно ускорил свой ход, а затем поехал в обратном направлении. Многие стоявшие на нем люди получили травмы при падении. Пострадавшие доставлены в больницу. Ведется расследование.
эскалатор вышел из строя именно в тот момент, когда на него встали женщина и мужчина. Им чудом удалось избежать тяжелых травм.
По свидетельствам очевидцев, 40-метровый эскалатор внезапно ускорил свой ход, а затем поехал в обратном направлении. Многие стоявшие на нем люди получили травмы при падении. Пострадавшие доставлены в больницу. Ведется расследование.
эскалатор вышел из строя именно в тот момент, когда на него встали женщина и мужчина. Им чудом удалось избежать тяжелых травм.
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