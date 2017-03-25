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  • 25.03, 12:36
    В Китае сломавшийся эскалатор едва не покалечил людей: видео. Китай, метро, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Китае сломавшийся эскалатор едва не покалечил людей: видео

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    В Китае сломавшийся эскалатор едва не покалечил людей: видео

    В Китае сломавшийся эскалатор едва не покалечил людей: видео

    В Китае сломавшийся эскалатор едва не покалечил людей: видео

      Эскалатор вышел из строя именно в тот момент, когда на него встали женщина и мужчина. Им чудом удалось избежать тяжелых травм.

      ЧП произошло в переходе метрополитена в китайском городе Сучжоу. На кадрах с камеры наблюдения, которые разместил в Сети портал People’s Daily, видно, что, когда пара встает на эскалатор, одна из ступенек наезжает на другую.

      Женщине с трудом удается удержать равновесие на сломанном эскалаторе, который замирает. Осознав случившееся, пара бросилась наверх по ступеням.

      В тот момент к эскалатору шли еще несколько пассажиров подземки, но, увидев произошедшее, они вовремя остановились.

      В результате случившегося мужчина получил неопасные травмы ноги, а его спутница отделалась испугом. Починить эскалатор удалось лишь спустя несколько часов после инцидента.

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