В Китае сломавшийся эскалатор едва не покалечил людей: видео

Эскалатор вышел из строя именно в тот момент, когда на него встали женщина и мужчина. Им чудом удалось избежать тяжелых травм.
ЧП произошло в переходе метрополитена в китайском городе Сучжоу. На кадрах с камеры наблюдения, которые разместил в Сети портал People’s Daily, видно, что, когда пара встает на эскалатор, одна из ступенек наезжает на другую.
Женщине с трудом удается удержать равновесие на сломанном эскалаторе, который замирает. Осознав случившееся, пара бросилась наверх по ступеням.
В тот момент к эскалатору шли еще несколько пассажиров подземки, но, увидев произошедшее, они вовремя остановились.
В результате случившегося мужчина получил неопасные травмы ноги, а его спутница отделалась испугом. Починить эскалатор удалось лишь спустя несколько часов после инцидента.
Женщине с трудом удается удержать равновесие на сломанном эскалаторе, который замирает. Осознав случившееся, пара бросилась наверх по ступеням.
В тот момент к эскалатору шли еще несколько пассажиров подземки, но, увидев произошедшее, они вовремя остановились.
В результате случившегося мужчина получил неопасные травмы ноги, а его спутница отделалась испугом. Починить эскалатор удалось лишь спустя несколько часов после инцидента.
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