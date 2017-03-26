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  • 26.03, 12:52
    «Любимый журналист Путина» рассказал о неожиданных исчезновениях президента. журналистика, Порошенко, Путин, СМИ, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Любимый журналист Путина» рассказал о неожиданных исчезновениях президента

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    «Любимый журналист Путина» рассказал о неожиданных исчезновениях президента

    «Любимый журналист Путина» рассказал о неожиданных исчезновениях президента

    «Любимый журналист Путина» рассказал о неожиданных исчезновениях президента

      Андрей Колесников является самым смелым журналистом кремлевского пула. За глаза его называют «любимым журналистом Путина». В рамках программы «Новые русские сенсации» он продолжает рассказывать о фактах из жизни президента, которые до этого времени были скрыты от широкой общественности.

      Откровения Колесникова на прошлой неделе наделали много шума, ведь в федеральном эфире он никогда так откровенно не рассказывал о самом главном — о первом лице от первого лица. Продолжая развивать эту тему, он поведал, что ему удалось подсмотреть и подслушать, находясь рядом с президентом России.

      Андрей Колесников: «Слышал, по сути, это только я и еще один израильский журналист, который даже не решился у себя в Израиле это написать, а я взял, да и написал! Я же занимаюсь свободной журналистикой!»

      Оказывается, если из новостей на какое-то время пропадают сообщения о первом лице, значит, Путин к чему-то готовится. По словам Колесникова, перед какими-то серьезными мероприятиями президента обычно три дня не бывает в публичном пространстве.

      Куда неожиданно пропадает Владимир Путин, когда о нем не сообщают новости? Что Андрей Колесников случайно подслушал в Кремле? И почему потом сильно пожалел об этом? Чем он рассердил президента перед исторической речью в Мюнхене? О чем он два часа спорил с Путиным на борту президентского лайнера? Почему на следующий день его вызвали в кабинет главы государства? И зачем «человек Путина» водит дружбу с Петром Порошенко?

      Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «Новые русские сенсации».

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