«Любимый журналист Путина» впервые рассказал о новых фактах из жизни президента

Андрей Колесников — обозреватель газеты «Коммерсант», он же главный редактор журнала «Русский пионер». Уникальный свидетель того, как живет и работает Владимир Путин. Считают, что Колесникову можно больше, чем остальным. За глаза его называют «любимым журналистом Путина». Это неофициальное звание сам Колесников считает гиперболой. На его взгляд, это звучит не очень скромно.
Вместе с Владимиром Путиным Колесников объездил всю страну и полмира. Он беседовал с президентом России с глазу на глаз, ему президент говорил то, что вряд ли скажет другим. Он видел и знает то, о чем многие даже не догадываются. На глазах Андрея Колесникова вершилась мировая история.
Колесников лично знаком с теми, кто сейчас правит в Киеве. Он был свидетелем переговоров с Порошенко. На его глазах происходили самые громкие отставки в стране. Кажется, Андрей Колесников — не просто человек внутри системы, а человек, который, похоже, чем-то дорог самому Владимиру Владимировичу.
О Владимире Путине он написал уже целое собрание сочинений, но еще никогда не говорил о нем так откровенно по центральному телевидению. Не нарушая правил, он позволил себе прервать негласный обет молчания и рассказать о настоящем Владимире Путине. О человеке, который работает президентом нашей страны.
Как Владимир Путин вынес «модный приговор» Андрею Колесникову? И как одним своим взглядом заставил журналиста терять килограммы? В какой момент Колесников увидел Владимира Путина беззащитным? Почему ему ни разу не удалось застать главу государства врасплох? И как ведет себя президент России в самые важные для страны моменты? Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
Колесников лично знаком с теми, кто сейчас правит в Киеве. Он был свидетелем переговоров с Порошенко. На его глазах происходили самые громкие отставки в стране. Кажется, Андрей Колесников — не просто человек внутри системы, а человек, который, похоже, чем-то дорог самому Владимиру Владимировичу.
О Владимире Путине он написал уже целое собрание сочинений, но еще никогда не говорил о нем так откровенно по центральному телевидению. Не нарушая правил, он позволил себе прервать негласный обет молчания и рассказать о настоящем Владимире Путине. О человеке, который работает президентом нашей страны.
Как Владимир Путин вынес «модный приговор» Андрею Колесникову? И как одним своим взглядом заставил журналиста терять килограммы? В какой момент Колесников увидел Владимира Путина беззащитным? Почему ему ни разу не удалось застать главу государства врасплох? И как ведет себя президент России в самые важные для страны моменты? Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
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