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  • 25.03, 12:36
    Ремонт вместо денег: почему реформой ОСАГО недовольны и водители, и страховщики. автомобили, Главная дорога. Специальный репортаж, ОСАГО, страхование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ремонт вместо денег: почему реформой ОСАГО недовольны и водители, и страховщики

    2 комментария

    Ремонт вместо денег: почему реформой ОСАГО недовольны и водители, и страховщики

    Ремонт вместо денег: почему реформой ОСАГО недовольны и водители, и страховщики

      По новым правилам ОСАГО, после аварии вам должны отремонтировать машину. Но автомобили старше двух лет потеряют гарантию, а карманные сервисы, вероятнее всего, будут экономить на деталях. Почему реформа начинается со скандала?

      Возмещение в натуре — так в новом законе об ОСАГО называется ремонт взамен денежных выплат. Вместо беготни по сервисам и лишних расходов вам просто починят автомобиль. Но в документе уже нашлись проблемы.

      Олег Лапшин, водитель: «Я не понимаю, зачем мне платить за ОСАГО, если машина из-за него слетит с гарантии, и я потеряю три года. Три!»

      Гарантия на машину — пять лет, два уже отъездил. Но по новому закону, ремонтировать свой автомобиль у дилера Олег Лапшин не сможет: к официалам направят только машины до двух лет.

      Сергей Макеев, управляющий сетью дилерских центров: «Если посещение неофициального сервиса приведет к выходу из строя либо некорректной работе систем автомобиля, это будет отказ в гарантии».

      Правозащитники уже критикуют закон. Раньше страховые компании отказывали в возмещении и тянули с выплатами — теперь будет бесконечный ремонт. Особенности ремонта по ОСАГО вызывают опасения даже у законодателей, ведь на него дается 30 рабочих дней.

      Вячеслав Лысаков, депутат Госдумы: «Если у вас небольшая вмятина на крыле, которую вы могли сделать в любом известном вам сервисе за 2–3 дня, то теперь ваша машина будет стоять месяц с этой ерундистикой».

      По новому закону, на ремонт дается гарантия — от 6 до 12 месяцев. Ремонтировать должны без учета износа, без доплат и ставить новые запчасти даже на старые машины. Страховщики в недоумении: как гарантировать, что не развалится ржавый автомобиль? И зачем на него новые детали?

      Игорь Иванов, заместитель генерального директора страховой компании: «Автовладельцы шли в гараж к дяде Васе и с удовольствием шпаклевали, красили, подмазывали. Но только сейчас почему-то у них возникает желание, чтобы им на старую дырявую от ржавчины машину привесили новенькую деталь. Не парадокс ли это?»

      Отвечать за качество ремонта будет не сервис, а страховая компания. Все претензии — к ней. Выплаты деньгами останутся, но в исключительных случаях. Например, если автомобиль не подлежит восстановлению или стоимость ремонта превышает 400 тысяч, и для тех, кто купил полис до вступления закона в силу.

      Подробности — в видеоматериале программы «Главная дорога».

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