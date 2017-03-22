Совет Федерации одобрил закон о возмещении ущерба по ОСАГО

Верхняя палата российского парламента сегодня одобрила законопроект, который меняет правила ОСАГО.
На пленарном заседании Совет Федерации дал протокольное поручение комитету палаты по бюджету и финансовым рынкам следить за соблюдением норм закона о натуральных выплатах по ОСАГО. Соответствующий закон был одобрен сегодня сенаторами.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: «Предлагаю поручить профильному комитету последить первые полгода за реализацией этого закона, чтобы понять на практике, что мы не учли. Мы сделали все, чтобы максимально возможно защитить права автовладельцев».
Документ вводит приоритет натурального возмещения перед денежной выплатой. Проще говоря, предполагается, что поврежденный автомобиль в большинстве случаев будут сразу отправлять на ремонт, а автовладельцам не придется думать о получении компенсаций, которых часто не хватает на восстановление машины. При этом «живые» деньги можно будет получить, например, при полном уничтожении автомобиля и ряде других случаев.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: «Предлагаю поручить профильному комитету последить первые полгода за реализацией этого закона, чтобы понять на практике, что мы не учли. Мы сделали все, чтобы максимально возможно защитить права автовладельцев».
Документ вводит приоритет натурального возмещения перед денежной выплатой. Проще говоря, предполагается, что поврежденный автомобиль в большинстве случаев будут сразу отправлять на ремонт, а автовладельцам не придется думать о получении компенсаций, которых часто не хватает на восстановление машины. При этом «живые» деньги можно будет получить, например, при полном уничтожении автомобиля и ряде других случаев.
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