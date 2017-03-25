Как правильно читать этикетки на продуктах в магазине

Когда мы выбираем продукты, то обычно лишь мельком читаем, что написано на этикетке, и зачастую берем вредное и плохое, которое лишь притворяется полезным и хорошим. Фокус в том, что зачастую правда есть на этикетке, надо лишь ее правильно прочитать. На эту тему есть пять полезных советов.
1. Ищите трансжиры
Компонент, который большинству не кажется вредным, — это маргарин. Обычно он используется как более дешевая замена сливочному маслу. Маргарин делается пропусканием водорода через растительные масла, которые в результате твердеют и называются гидрогенизированными. Проблема в том, что часть молекул при этом так меняет структуру, что становится чужеродной для организма, — это так называемые трансжиры. Они очень плохо влияют на сердечно-сосудистую систему. Смотрите внимательно на состав тортов, булочек, печенья, пряников и даже детских сушек.
Узнать опасный компонент не так-то просто. Производитель может прямо написать «маргарин» или «гидрогенизированное растительное масло», а может использовать и туманную формулировку «растительные жиры». Лучше выбирать те изделия, на которых написано «сливочное масло».
2. Узнайте сахар под любым именем
Сахар — это яд и медленный убийца. Доказано множеством научных исследований. Но узнать его тоже непросто. На этикетке может быть сахароза, мальтоза, фруктозный сироп, патока, фруктовый концентрат и так далее. А по влиянию на организм это одно и то же: сахар. Если об этом знать, то вас уже не удастся обмануть, например, производителям некоторых батончиков мюсли, которые лишь кажутся полезными. А в реальности сахара там не меньше, чем в конфетах.
3. Не бойтесь консервантов и сои
Многие привыкли бояться консервантов. Вроде бы, чем их меньше, тем лучше. Но в реальности все наоборот. Если у компонента есть индекс E, он как следует проверен и разрешен. К тому же так часто обозначаются и стопроцентно природные вещества — вроде бензойной кислоты, которой полно, например, в клюкве или бруснике.
Те производители, которые в угоду моде пытаются обойтись без E, нередко продлевают срок годности при помощи других, куда более опасных компонентов — например, сахара или соли. Другие популярные фобии, на которых играют маркетологи, это соя и ГМО. Тут тоже нет никаких оснований для паники.
4. Экопродукты не лучше обычных
Чуть более сложная история с товарами с пометкой «эко» и «био». Иногда они действительно бывают вкуснее обычных. Но при этом все исследования, которые были посвящены пользе таких продуктов, не находят преимуществ в содержании, например, витаминов. Оно такое же, как в стандартных и гораздо более дешевых магазинных овощах и фруктах. А вот риск получить нечто загрязненное при покупке фермерской продукции выше, чем в случае с едой промышленного производства. У крупных производителей, как правило, строже поставлен контроль за сроками годности и составом.
5. ГОСТ не лучше ТУ
Многие еще привыкли верить в волшебную аббревиатуру ГОСТ — ведь такие продукты сделаны как в советское время, не то что нынешние «технические условия» — ТУ. Но всегда ли ГОСТ лучше? Вовсе нет. Это лишь один из множества вариантов, как производить тот или иной товар.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Компонент, который большинству не кажется вредным, — это маргарин. Обычно он используется как более дешевая замена сливочному маслу. Маргарин делается пропусканием водорода через растительные масла, которые в результате твердеют и называются гидрогенизированными. Проблема в том, что часть молекул при этом так меняет структуру, что становится чужеродной для организма, — это так называемые трансжиры. Они очень плохо влияют на сердечно-сосудистую систему. Смотрите внимательно на состав тортов, булочек, печенья, пряников и даже детских сушек.
Узнать опасный компонент не так-то просто. Производитель может прямо написать «маргарин» или «гидрогенизированное растительное масло», а может использовать и туманную формулировку «растительные жиры». Лучше выбирать те изделия, на которых написано «сливочное масло».
2. Узнайте сахар под любым именем
Сахар — это яд и медленный убийца. Доказано множеством научных исследований. Но узнать его тоже непросто. На этикетке может быть сахароза, мальтоза, фруктозный сироп, патока, фруктовый концентрат и так далее. А по влиянию на организм это одно и то же: сахар. Если об этом знать, то вас уже не удастся обмануть, например, производителям некоторых батончиков мюсли, которые лишь кажутся полезными. А в реальности сахара там не меньше, чем в конфетах.
3. Не бойтесь консервантов и сои
Многие привыкли бояться консервантов. Вроде бы, чем их меньше, тем лучше. Но в реальности все наоборот. Если у компонента есть индекс E, он как следует проверен и разрешен. К тому же так часто обозначаются и стопроцентно природные вещества — вроде бензойной кислоты, которой полно, например, в клюкве или бруснике.
Те производители, которые в угоду моде пытаются обойтись без E, нередко продлевают срок годности при помощи других, куда более опасных компонентов — например, сахара или соли. Другие популярные фобии, на которых играют маркетологи, это соя и ГМО. Тут тоже нет никаких оснований для паники.
4. Экопродукты не лучше обычных
Чуть более сложная история с товарами с пометкой «эко» и «био». Иногда они действительно бывают вкуснее обычных. Но при этом все исследования, которые были посвящены пользе таких продуктов, не находят преимуществ в содержании, например, витаминов. Оно такое же, как в стандартных и гораздо более дешевых магазинных овощах и фруктах. А вот риск получить нечто загрязненное при покупке фермерской продукции выше, чем в случае с едой промышленного производства. У крупных производителей, как правило, строже поставлен контроль за сроками годности и составом.
5. ГОСТ не лучше ТУ
Многие еще привыкли верить в волшебную аббревиатуру ГОСТ — ведь такие продукты сделаны как в советское время, не то что нынешние «технические условия» — ТУ. Но всегда ли ГОСТ лучше? Вовсе нет. Это лишь один из множества вариантов, как производить тот или иной товар.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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