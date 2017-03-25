Годовалой Марии из Сирии нужна помощь, чтобы победить болезнь

Маленькой Марии из Сирии, у которой был обнаружен рак сетчатки глаза, московские врачи провели успешную операцию. Сейчас девочка идет на поправку, но, чтобы полностью победить болезнь, нужно продолжать лечение. Полный курс стоит 2 миллиона рублей.
Марию, как и положено годовалым детям, интересует все — собственные кроссовки, игрушки, цепочки с кулонами. А ведь всего месяц назад малышка, за жизнь которой на родине, в сирийских больницах, никто не ручался, неподвижно лежала на руках у родителей.
Ей не было и полугода, когда врачи обнаружили ретинобластому — рак сетчатки глаза. В охваченной войной Сирии, откуда девочка родом, этот диагноз сродни смертному приговору — условий для высококвалифицированной помощи никаких.
В далекую Москву с Марией полетела тетя, так как мама находится на последних месяцах беременности. Пробовать консервативные методы лечения у московских врачей не было времени — настолько быстро и глубоко разрослась опухоль. Удаляли вместе с глазом, его уже было не спасти. А через несколько дней после успешной операции Марии установили эндопротез. Всего несколько коррекций, и лицо девочки станет симметричным, а искусственный глаз можно будет отличить от настоящего только присмотревшись. Главный же эффект — пациентка повеселела, стала активной и даже вес за две недели набрала. Мария уже прошла первый курс химиотерапии. Причем успешная операция позволила процедуру провести локально.
Малышку и тетю пока приютили добрые люди. Терапию необходимо продолжать, но, чтобы победить коварную болезнь полностью, требуются немалые деньги. Ведь девочка — гражданка другого государства, и все лечение для нее платное. Полный курс медики оценивают примерно в 2 миллиона рублей. Такую сумму родители Марии и в мирное время едва ли нашли бы. Собирают по крупицам, ведь следующий курс химиотерапии нужно начать не позднее 11 апреля.
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ МАРИИ, ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР 3443, УКАЗАВ СУММУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
НАПРИМЕР: НАСТЕНЬКА 200
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Ей не было и полугода, когда врачи обнаружили ретинобластому — рак сетчатки глаза. В охваченной войной Сирии, откуда девочка родом, этот диагноз сродни смертному приговору — условий для высококвалифицированной помощи никаких.
В далекую Москву с Марией полетела тетя, так как мама находится на последних месяцах беременности. Пробовать консервативные методы лечения у московских врачей не было времени — настолько быстро и глубоко разрослась опухоль. Удаляли вместе с глазом, его уже было не спасти. А через несколько дней после успешной операции Марии установили эндопротез. Всего несколько коррекций, и лицо девочки станет симметричным, а искусственный глаз можно будет отличить от настоящего только присмотревшись. Главный же эффект — пациентка повеселела, стала активной и даже вес за две недели набрала. Мария уже прошла первый курс химиотерапии. Причем успешная операция позволила процедуру провести локально.
Малышку и тетю пока приютили добрые люди. Терапию необходимо продолжать, но, чтобы победить коварную болезнь полностью, требуются немалые деньги. Ведь девочка — гражданка другого государства, и все лечение для нее платное. Полный курс медики оценивают примерно в 2 миллиона рублей. Такую сумму родители Марии и в мирное время едва ли нашли бы. Собирают по крупицам, ведь следующий курс химиотерапии нужно начать не позднее 11 апреля.
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ МАРИИ, ОТПРАВЬТЕ СМС НА НОМЕР 3443, УКАЗАВ СУММУ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
НАПРИМЕР: НАСТЕНЬКА 200
WWW.NASTENKA.RU
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