Российские врачи спасли девочку с онкологией глаза из Сирии

У маленькой Марии редкое онкологическое заболевание — ретинобластома, проще говоря — рак сетчатки глаза. Оно встречается у одного ребенка из 10 тысяч.

Владимир Поляков, главный детский онколог Минздрава России: «Симптомы ретинобластомы — это так называемый кошачий глаз, свечение зрачка, которое появляется из-за того, что на сетчатке образуется этот узел, который при попадании света под определенным углом отсвечивает такой кошачий глаз, желтое свечение».



Мария родилась в Сирии год назад. Когда девочке исполнилось 4 месяца, появилась крошечная опухоль в глазу, которая быстро увеличивалась. Почти полгода малышку возили по врачам Дамаска и Алеппо, и лишь теряли драгоценное время. Состояние ребенка ухудшалось с каждым днем.



Ула Махмуд, тетя Марии: «Сейчас, когда в нашей стране идет война, получить медицинскую помощь очень сложно. А лечение рака и вовсе невозможно. Наша семья была в отчаянии».



Со своей бедой родители девочки обратились к российским военнослужащим в Сирии. И помощь пришла из Москвы. Оперативно организовали борт Минобороны. Отец Марии, офицер сирийской армии — на службе, мама — на последних сроках беременности, так что в Россию полетела тетя.



Маленькую пациентку сразу доставили в НИИ детской онкологии и гематологии. Осмотрев ее, врачи пришли к выводу — еще месяц назад с ретинобластомой можно было справиться консервативными методами. В России такие заболевания стараются лечить без хирургического вмешательства. Но У Марии — случай запущенный, зрение полностью утеряно, а опухоль в любое время могла дать метастазы.



Владимир Поляков: «Этот глаз неживой, поэтому его пришлось удалить, он содержит опухолевые клетки и не может оставаться в организме».



Операция прошла успешно. Уже на этой неделе пациентка отправится на первый из трех курсов химиотерапии. И совсем скоро медики проведут еще одну операцию -протезирование. Искусственный глаз будет выглядеть совсем как настоящий. Домой к родителям Мария сможет вернуться через несколько месяцев.



Подробности — в видеоматериале.