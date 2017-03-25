Теплый прием: болельщикам из Африки в Краснодаре устроили русское чаепитие

Российские эксперты и болельщики возлагали на товарищеский матч с командой
Кот-д’Ивуара большие надежды, но они не оправдались. Гости оказались сильнее хозяев.
Болельщикам из Кот-д’Ивуара в Краснодаре оказали теплый прием во всех отношениях. Во-первых, в столице Кубани плюс 15 градусов, а во-вторых, российские фанаты устроили гостям из Африки традиционное русское чаепитие — как положено, из самовара.
По сравнению с российскими фанатами африканцев было намного меньше — межконтинентальный перелет не всем по карману. В итоге за Кот-д’Ивуар в Краснодаре болела практически вся Африка. Гостевая трибуна была забита до отказа. В основном это были студенты российских вузов из Судана, Туниса и Сенегала, и их трибуну было слышно на весь стадион.
По сравнению с российскими фанатами африканцев было намного меньше — межконтинентальный перелет не всем по карману. В итоге за Кот-д’Ивуар в Краснодаре болела практически вся Африка. Гостевая трибуна была забита до отказа. В основном это были студенты российских вузов из Судана, Туниса и Сенегала, и их трибуну было слышно на весь стадион.
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