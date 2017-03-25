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  • 25.03, 11:06
    Теплый прием: болельщикам из Африки в Краснодаре устроили русское чаепитие. Африка, Краснодар, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Теплый прием: болельщикам из Африки в Краснодаре устроили русское чаепитие

    5 комментариев

    Теплый прием: болельщикам из Африки в Краснодаре устроили русское чаепитие

    Теплый прием: болельщикам из Африки в Краснодаре устроили русское чаепитие

      Российские эксперты и болельщики возлагали на товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара большие надежды, но они не оправдались. Гости оказались сильнее хозяев.

      Болельщикам из Кот-д’Ивуара в Краснодаре оказали теплый прием во всех отношениях. Во-первых, в столице Кубани плюс 15 градусов, а во-вторых, российские фанаты устроили гостям из Африки традиционное русское чаепитие — как положено, из самовара.

      По сравнению с российскими фанатами африканцев было намного меньше — межконтинентальный перелет не всем по карману. В итоге за Кот-д’Ивуар в Краснодаре болела практически вся Африка. Гостевая трибуна была забита до отказа. В основном это были студенты российских вузов из Судана, Туниса и Сенегала, и их трибуну было слышно на весь стадион.

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