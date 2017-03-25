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  • 25.03, 09:34

    РФ представила Верховному суду США «дружескую аргументацию» в поддержку Бута

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    РФ представила Верховному суду США «дружескую аргументацию» в поддержку Бута

    РФ представила Верховному суду США «дружескую аргументацию» в поддержку Бута

    Россия представила Верховному суду США так называемую дружескую аргументацию в поддержку прошения адвокатов Виктора Бута об отмене вынесенного ранее по его делу вердикта.

    Адвокат россиянина Алексей Тарасов пояснил ТАСС, что документы направлены в суд в форме, которую в США называют amicus curiae brief, или «аргументация друга суда». Это письменное заявление, исходящее от третьей стороны, которая не является истцом или ответчиком. Цель — помочь судебному органу, предоставив ему информацию, которая позволит принять законное и беспристрастное решение.

    Алексей Тарасов: «Это повышает возможность положительного рассмотрения нашей просьбы».

    В Верховный суд США Россия подала такую аргументацию впервые. Минюст США не возражал.

    Прошение о пересмотре дела Бута, осужденного на 25 лет по обвинению в поставках оружия запрещенной в США группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», было подано в Верховный суд в конце февраля. Суть изложенных в документах аргументов заключается в том, что апелляционный суд и окружной суд в Нью-Йорке применили неверные правовые критерии для оценки представленных фактов того, что прокуратура утаила от защиты доказательства, которые имели оправдательный характер. По словам Тарасова, в данном случае они полностью оправдывали Бута.

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