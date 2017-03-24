Пожар на заводе в Казани локализован, погиб спасатель

Спасатели оперативно остановили распространение огня на пороховом заводе в Казани, при тушении погиб пожарный.
Как сообщает «Интерфакс», при пожаре погиб начальник караула. Локализовать возгорание удалось около 21:20.
На территории завода продолжают раздаваться хлопки, по всей видимости, взрываются пороховые изделия.
Пожар возник в цехе готовой продукции около 20:20. Ему присвоен повышенный номер сложности.
На территории завода продолжают раздаваться хлопки, по всей видимости, взрываются пороховые изделия.
Пожар возник в цехе готовой продукции около 20:20. Ему присвоен повышенный номер сложности.
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