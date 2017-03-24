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  • 24.03, 22:58
    Пожар на заводе в Казани локализован, погиб спасатель. заводы и фабрики, Казань, пожары, Татарстан. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пожар на заводе в Казани локализован, погиб спасатель

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    Пожар на заводе в Казани локализован, погиб спасатель

    Пожар на заводе в Казани локализован, погиб спасатель

    Пожар на заводе в Казани локализован, погиб спасатель

      Спасатели оперативно остановили распространение огня на пороховом заводе в Казани, при тушении погиб пожарный.

      Как сообщает «Интерфакс», при пожаре погиб начальник караула. Локализовать возгорание удалось около 21:20.

      На территории завода продолжают раздаваться хлопки, по всей видимости, взрываются пороховые изделия.

      Пожар возник в цехе готовой продукции около 20:20. Ему присвоен повышенный номер сложности.

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