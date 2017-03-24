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  • 24.03, 22:58
    На пороховом заводе в Казани полыхает мощный пожар: один погибший. Казань, Татарстан, заводы и фабрики, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На пороховом заводе в Казани полыхает мощный пожар: один погибший

    4 комментария
    На пороховом заводе в Казани полыхает мощный пожар: один погибший

    На пороховом заводе в Казани полыхает мощный пожар: один погибший

    На пороховом заводе в Казани полыхает мощный пожар: один погибший
    • Фото: tatar-inform.ru

      • Пожарно-спасательные подразделения выехали к Казанскому пороховому заводу, на территории которого произошло возгорание.

      В МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 20:27 по местному времени. На вызов отправились подразделения казанского пожарно-спасательного гарнизона и специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России №35, сообщает ТАСС. Пожару присвоен повышенный номер сложности. Возгорание возникло в цехе готовой продукции. На место также направлены дополнительные расчеты.

      Пресс-служба МЧС по Татарстану: «Пожарно-спасательные подразделения тушат пожар по третьему номеру сложности».

      Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются, передает РИА Новости.

      По словам источника в правоохранительных органах региона, при пожаре на пороховом заводе погиб один человек. Он уточнил, что на предприятии произошло самовозгорание продукции, сообщает «Интерфакс».

      Источник: «В одном из помещений Казанского порохового завода произошло самовозгорание продукции, площадь пожара составляет 200 кв. м, как минимум один человек погиб».

      Другой источник агентства в службах технического надзора Татарстана заявил, что причиной пожара могло стать короткое замыкание на заводе или человеческий фактор, а именно несоблюдение правил безопасного производства и условий хранения продукции.

      Очевидцы сообщают, что в нескольких районах города был слышен сильный хлопок, а затем небо озарила яркая вспышка. Огненный столб поднялся вверх. Спустя некоторое время произошел еще один хлопок. По словам жителей города, они ощущают сильный запах в районе происшествия, напоминающий серу, пишет портал «Казань24».



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