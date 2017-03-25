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  • 25.03, 11:06
    «Не пройдут сюда артисты, этот праздник не для них». Евровидение, знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, Украина, фестивали и конкурсы, юмор и сатира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Не пройдут сюда артисты, этот праздник не для них»

    6 комментариев
    «Не пройдут сюда артисты, этот праздник не для них»

    «Не пройдут сюда артисты, этот праздник не для них»

    «Не пройдут сюда артисты, этот праздник не для них»

      На злобу дня: в сегодняшнем выпуске программы «Международная пилорама» появился персонаж, похожий на знаменитую Кончиту Вурст.

      Он (она?) изложил(а) свое видение того, каким хочет видеть предстоящий конкурс «Евровидение» в Киеве.

      «Победило всем назло
      Я на „Евровидении“».
      А сегодня к вам пришло
      Прям на телевидение.

      Что смеетесь, паразиты?
      Это вам пора к врачу!
      Здесь вообще-то я транзитом,
      Скоро в Киев полечу.

      Я туда не петь поеду -
      Режиссировать финал,
      Чтобы вдруг не взял победу
      Заурядный натурал.

      План таков: на сцене дымка.
      Вдруг рассеется туман —
      В стрингах вышел, нет, не Димка,
      Не какой-то ваш Билан.

      Вышел, вам не показалось,
      Мишурой прикрыт едва,
      Микрофон держа, как фаллос,
      Вышел киевский глава.

      У него над головой
      В самом центре прямо
      Дух Бандеры как живой
      (Это голограмма).

      Открываются отсеки
      (Их по краю сцены два) —
      Дровосеки, правосеки
      И другие меньшинства
      Тут же сцену заполняют.
      Начинается балет.
      Все друг друга нагибают…
      На секунду гаснет свет.

      Крики зрительного зала:
      «У меня украли сало!».
      Дали свет. На сцене трое,
      Все в костюмах петушков:
      Украинские герои —
      Тягнибок, Ярош, Ляшко.
      К ним, под модный рэп заквакав,
      Подскочил Арсен Аваков.

      А потом такая сценка:
      Жгутся шины, и сквозь дым
      Вносят в кресле Порошенко
      И меня несут за ним.

      Тут вокруг все заблистало,
      В зале крик: «Верните сало!».
      Усмирили крикунов, даже посадили.
      А победу, кстати, вновь
      Мне же присудили.

      Я свободно, голосисто,
      Я невеста и жених.
      Не пройдут сюда артисты,
      Этот праздник не для них.

      Напомним, Украина не пускает на «Евровидение» российскую певицу Юлию Самойлову из-за посещения ею «оккупированного», по версии киевских властей, Крыма. Европейский вещательный союз уже заявил, что будет добиваться возможности для Юлии выступить на песенном конкурсе.

      «Международную пилораму» с Тиграном Кеосаяном смотрите на НТВ сегодня в 23:40. После выхода в телеэфир на НТВ.Ru будет опубликован полный выпуск программы.

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