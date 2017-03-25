На злобу дня: в сегодняшнем выпуске программы «Международная пилорама» появился персонаж, похожий на знаменитую Кончиту Вурст.
Он (она?) изложил(а) свое видение того, каким хочет видеть предстоящий конкурс «Евровидение» в Киеве.
«Победило всем назло
Я на „Евровидении“».
А сегодня к вам пришло
Прям на телевидение.
Что смеетесь, паразиты?
Это вам пора к врачу!
Здесь вообще-то я транзитом,
Скоро в Киев полечу.
Я туда не петь поеду -
Режиссировать финал,
Чтобы вдруг не взял победу
Заурядный натурал.
План таков: на сцене дымка.
Вдруг рассеется туман —
В стрингах вышел, нет, не Димка,
Не какой-то ваш Билан.
Вышел, вам не показалось,
Мишурой прикрыт едва,
Микрофон держа, как фаллос,
Вышел киевский глава.
У него над головой
В самом центре прямо
Дух Бандеры как живой
(Это голограмма).
Открываются отсеки
(Их по краю сцены два) —
Дровосеки, правосеки
И другие меньшинства
Тут же сцену заполняют.
Начинается балет.
Все друг друга нагибают…
На секунду гаснет свет.
Крики зрительного зала:
«У меня украли сало!».
Дали свет. На сцене трое,
Все в костюмах петушков:
Украинские герои —
Тягнибок, Ярош, Ляшко.
К ним, под модный рэп заквакав,
Подскочил Арсен Аваков.
А потом такая сценка:
Жгутся шины, и сквозь дым
Вносят в кресле Порошенко
И меня несут за ним.
Тут вокруг все заблистало,
В зале крик: «Верните сало!».
Усмирили крикунов, даже посадили.
А победу, кстати, вновь
Мне же присудили.
Я свободно, голосисто,
Я невеста и жених.
Не пройдут сюда артисты,
Этот праздник не для них.
Напомним, Украина не пускает на «Евровидение» российскую певицу Юлию Самойлову из-за посещения ею «оккупированного», по версии киевских властей, Крыма. Европейский вещательный союз уже заявил, что будет добиваться возможности для Юлии выступить на песенном конкурсе.
«Международную пилораму» с Тиграном Кеосаяном смотрите на НТВ сегодня в 23:40. После выхода в телеэфир на НТВ.Ru будет опубликован полный выпуск программы.
«Победило всем назло
Я на „Евровидении“».
А сегодня к вам пришло
Прям на телевидение.
Что смеетесь, паразиты?
Это вам пора к врачу!
Здесь вообще-то я транзитом,
Скоро в Киев полечу.
Я туда не петь поеду -
Режиссировать финал,
Чтобы вдруг не взял победу
Заурядный натурал.
План таков: на сцене дымка.
Вдруг рассеется туман —
В стрингах вышел, нет, не Димка,
Не какой-то ваш Билан.
Вышел, вам не показалось,
Мишурой прикрыт едва,
Микрофон держа, как фаллос,
Вышел киевский глава.
У него над головой
В самом центре прямо
Дух Бандеры как живой
(Это голограмма).
Открываются отсеки
(Их по краю сцены два) —
Дровосеки, правосеки
И другие меньшинства
Тут же сцену заполняют.
Начинается балет.
Все друг друга нагибают…
На секунду гаснет свет.
Крики зрительного зала:
«У меня украли сало!».
Дали свет. На сцене трое,
Все в костюмах петушков:
Украинские герои —
Тягнибок, Ярош, Ляшко.
К ним, под модный рэп заквакав,
Подскочил Арсен Аваков.
А потом такая сценка:
Жгутся шины, и сквозь дым
Вносят в кресле Порошенко
И меня несут за ним.
Тут вокруг все заблистало,
В зале крик: «Верните сало!».
Усмирили крикунов, даже посадили.
А победу, кстати, вновь
Мне же присудили.
Я свободно, голосисто,
Я невеста и жених.
Не пройдут сюда артисты,
Этот праздник не для них.
Напомним, Украина не пускает на «Евровидение» российскую певицу Юлию Самойлову из-за посещения ею «оккупированного», по версии киевских властей, Крыма. Европейский вещательный союз уже заявил, что будет добиваться возможности для Юлии выступить на песенном конкурсе.
«Международную пилораму» с Тиграном Кеосаяном смотрите на НТВ сегодня в 23:40. После выхода в телеэфир на НТВ.Ru будет опубликован полный выпуск программы.
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