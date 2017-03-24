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  • 24.03, 21:26

    Корреспонденты НТВ-Петербург стали номинантами конкурса «Золотое перо — 2017»

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    Корреспонденты НТВ-Петербург стали номинантами конкурса «Золотое перо — 2017»

    Корреспонденты <nobr>НТВ-Петербург</nobr> стали номинантами конкурса «Золотое перо — 2017»

    В Северной столице проходит церемония вручения премии профессионального журналистского мастерства.

    В Петербурге началась церемония вручения премии «Золотое перо». Уже этим вечером определят лучших журналистов года. Пока их имена держат в секрете.

    Среди номинантов на высшую профессиональную награду Петербурга есть и корреспонденты НТВ Алексей Кобылков и Юлия Олещенко. Репортаж Алексея рассказывает об удивительной истории знакомства ленинградской блокадницы и американского юноши, который мечтал приехать в СССР. Сюжет оказался в соответствующей номинации «Человеческая история».

    При этом в шорт-лист премии вошли сразу два Юлиных сюжета. Ее репортаж о юбилее пластмассового дома (революционного проекта в области отечественной архитектуры) соревнуется в номинации «Культурное пространство», а материал о крещенском купании в Петербурге нигерийца Микки попал в номинацию «Лучший телесюжет».

    Юлия Олещенко, корреспондент: «Нисколько не ставя под сомнение мнение авторитетного жюри, я думаю, что сегодня в любом случае победят те, кому благоволит удача. Но вообще-то удача в работе журналиста так же важна, как и мастерство. Потому что благодаря удаче мы встречаем удивительных героев, у нас складываются какие-то невероятные обстоятельства, а дальше уже остается приложить к этому руку, перо, микрофон. Так что сегодня на „Золотом пере“ главной будет удача».

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