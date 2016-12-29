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  • 29.12, 18:32
Петербургские инженеры отмечают юбилей пластиковой «избушки» с Черной речки. Санкт-Петербург, история, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургские инженеры отмечают юбилей пластиковой «избушки» с Черной речки

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Петербургские инженеры отмечают юбилей пластиковой «избушки» с Черной речки

Петербургские инженеры отмечают юбилей пластиковой «избушки» с Черной речки

Петербургские инженеры отмечают юбилей пластиковой «избушки» с Черной речки

    Уходящий 2016 год стал юбилейным для необычного и даже революционного проекта в области отечественного домостроения. 55 лет назад в Ленинграде возвели первый в СССР пластмассовый дом. Здание спроектировал архитектор Алексей Щербенок.

    Стены экспериментального жилища монтировались из панелей-сэндвичей. Два слоя стеклопласта и между ними утеплитель — пенополистерол. Жесткость обеспечивали так называемые скорлупные конструкции.

    Инженеры-экспериментаторы обещали, что теплозащитные свойства у 14-сантиметровой пластмассовой стены будут не хуже, чем у двухметровой кирпичной кладки. Тем не менее, после нескольких лет испытаний клонировать пластмассовую избушку передумали.

    Как передает корреспондент НТВ Юлия Олещенко, интерьер пластмассового дома украсили компактные и по-современному лаконичные мебельные гарнитуры. А на встроенной в нишу кухне экскурсантам предлагали выпить чай из модных пластиковых чашек.

    Забавно, как настольная лампа из пластмассового дома перекочевала в кадр только что снятого на «Леннаучпопе» космического блокбастера. И подобно героям «Планеты Бурь» гости архитектурной новинки едва не задохнулись. Обитель экспериментального уюта, оклеенная полихролвиниловыми обоями, встретила рядовых землян едким запахом.

    Рафаэль Даянов, архитектор: «Нужно ценить ту огромную работу, которую выполнили инженеры, архитекторы. В свое время индустриальное строительство в нашей стране достигло невероятных высот. В планировочном решении наши дома на порядок лучше, чем планировочные решения, которые выполнялись на Западе».

    У пластиковой избушки на Торжковской улице панорамные окна из оргстекла сравнивали с киноэкраном, на котором разыгрываются драмы из жизни современных ленинградцев. Активный стройотрядовец Анатолий Смирнов и местный житель за буднями экспериментального объекта особо не следил и вслед за соседями дразнил его «телевизором».

    Подробнее — в сюжете НТВ.

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