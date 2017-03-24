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  • 24.03, 18:24

    Назван стартовый состав сборной России на матч с Кот-д’Ивуаром

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    Назван стартовый состав сборной России на матч с Кот-д’Ивуаром

    Назван стартовый состав сборной России на матч с <nobr>Кот-д</nobr>’Ивуаром

    Российский футбольный союз обнародовал стартовый состав национальной команды на товарищескую встречу со сборной Кот-д’Ивуара, которая начнется в Краснодаре в 19:00 по московскому времени.

    Место в воротах займет капитан сборной России Игорь Акинфеев. Состав полевых игроков выглядит следующим образом: Андрей Семёнов, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Роман Зобнин, Александр Головин, Александр Самедов, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз.

    В число запасных вошел защитник ЦСКА Марио Фернандес, который летом 2016 года получил российский паспорт.

    Как сообщалось ранее, полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев не смогут помочь команде в этом матче из-за проблем со здоровьем.

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