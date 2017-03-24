Назван стартовый состав сборной России на матч с Кот-д’Ивуаром

Российский футбольный союз обнародовал стартовый состав национальной команды на товарищескую встречу со сборной
Кот-д’Ивуара, которая начнется в Краснодаре в 19:00 по московскому времени.
Место в воротах займет капитан сборной России Игорь Акинфеев. Состав полевых игроков выглядит следующим образом: Андрей Семёнов, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Роман Зобнин, Александр Головин, Александр Самедов, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз.
В число запасных вошел защитник ЦСКА Марио Фернандес, который летом 2016 года получил российский паспорт.
Как сообщалось ранее, полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев не смогут помочь команде в этом матче из-за проблем со здоровьем.
В число запасных вошел защитник ЦСКА Марио Фернандес, который летом 2016 года получил российский паспорт.
Как сообщалось ранее, полузащитники Денис Глушаков и Алан Дзагоев не смогут помочь команде в этом матче из-за проблем со здоровьем.
Состав @TeamRussia на матч с Кот-д’Ивуаром! pic.twitter.com/a41sstPAi0— Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2017
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