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  • 24.03, 13:52

    Глушаков и Дзагоев пропустят матч сборной России с Кот-д’Ивуаром

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    Глушаков и Дзагоев пропустят матч сборной России с Кот-д’Ивуаром

    Глушаков и Дзагоев пропустят матч сборной России с <nobr>Кот-д</nobr>’Ивуаром

    Полузащитники сборной России по футболу Денис Глушаков и Алан Дзагоев не смогут принять участие в товарищеской встрече с командой Кот-д’Ивуара, которая пройдет 24 марта в Краснодаре.

    Как сообщили в Российском футбольном союзе, Глушаков еще окончательно не восстановился от травмы, а Дзагоев подхватил вирусную инфекцию.

    РФС: «В процессе восстановления Глушакова, который всю неделю занимался индивидуально, есть положительная динамика. У Дзагоева небольшое недомогание, связанное с вирусной инфекцией».

    Однако оба футболиста остаются в команде и будут готовиться к матчу против сборной Бельгии, который пройдет 28 марта в Сочи.

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