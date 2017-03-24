Глушаков и Дзагоев пропустят матч сборной России с Кот-д’Ивуаром

Полузащитники @TeamRussia Денис Глушаков и Алан Дзагоев пропустят контрольный матч с Кот-д’Ивуаром! pic.twitter.com/G5GmNX9bEo — Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2017

Как сообщили в Российском футбольном союзе, Глушаков еще окончательно не восстановился от травмы, а Дзагоев подхватил вирусную инфекцию.: «В процессе восстановления Глушакова, который всю неделю занимался индивидуально, есть положительная динамика. У Дзагоева небольшое недомогание, связанное с вирусной инфекцией».Однако оба футболиста остаются в команде и будут готовиться к матчу против сборной Бельгии, который пройдет 28 марта в Сочи.