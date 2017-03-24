Росздравнадзор проверит петербургскую больницу, где умер семилетний Максим

Минздрав выяснит обстоятельства смерти мальчика во время операции на аденоидах. По словам самих врачей, они использовали надежный наркоз. Подобных летальных случаев в стационаре не фиксировали десятки лет.
Петербургскую больницу, где во время удаления аденоидов умер семилетний ребенок, проверят федеральные чиновники. Соответствующее поручение дала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Трагедия произошла накануне в детской больнице №4 Святой Ольги. Хирурги проводили плановую операцию. Что именно привело к летальному исходу пока неизвестно. Обстоятельства смерти пациента выясняет Следственный комитет.
По словам мамы мальчика, на операции настаивали врачи. Ребенок часто болел, после того как пошел в детский сад. Его мучили постоянный насморк и отит. Полгода назад в этой же больнице Максима лечили от гайморита и доктора посоветовали удалить аденоиды. Перед тем как лечь в клинику, он сдал все необходимые анализы.
Екатерина Алексеева, мама Максима: «Врачи сказали, что сами не знают, почему умер ребенок. Реанимационные работы они проводили час. Точного ответа у них не было».
По предварительной информации, состояние мальчика резко ухудшилось, как только ему ввели наркоз. Сейчас мама Максима ждет результатов судебно-медицинской экспертизы. Ждут их и медики, которые также шокированы произошедшим. За последние 30 лет в больнице не было ни одного подобного случая.
Татьяна Начинкина, главный врач Детской городской больницы №4 Святой Ольги: «Предпосылок к тому, чтобы закрыть работу стационара, нет никаких. Более того на сегодняшний день то расследование, которое проведено, не говорит о том, что была допущена какая-та ошибка. На данный момент данных о какой-либо неточности или ошибке в работе стационара нет».
При этом в качестве препарата для наркоза специалисты также уверены. По их словам, его используют в клинике во время операций до десяти раз в день.
Трагедия произошла накануне в детской больнице №4 Святой Ольги. Хирурги проводили плановую операцию. Что именно привело к летальному исходу пока неизвестно. Обстоятельства смерти пациента выясняет Следственный комитет.
По словам мамы мальчика, на операции настаивали врачи. Ребенок часто болел, после того как пошел в детский сад. Его мучили постоянный насморк и отит. Полгода назад в этой же больнице Максима лечили от гайморита и доктора посоветовали удалить аденоиды. Перед тем как лечь в клинику, он сдал все необходимые анализы.
Екатерина Алексеева, мама Максима: «Врачи сказали, что сами не знают, почему умер ребенок. Реанимационные работы они проводили час. Точного ответа у них не было».
По предварительной информации, состояние мальчика резко ухудшилось, как только ему ввели наркоз. Сейчас мама Максима ждет результатов судебно-медицинской экспертизы. Ждут их и медики, которые также шокированы произошедшим. За последние 30 лет в больнице не было ни одного подобного случая.
Татьяна Начинкина, главный врач Детской городской больницы №4 Святой Ольги: «Предпосылок к тому, чтобы закрыть работу стационара, нет никаких. Более того на сегодняшний день то расследование, которое проведено, не говорит о том, что была допущена какая-та ошибка. На данный момент данных о какой-либо неточности или ошибке в работе стационара нет».
При этом в качестве препарата для наркоза специалисты также уверены. По их словам, его используют в клинике во время операций до десяти раз в день.
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