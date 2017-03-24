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  • 24.03, 18:24
    Росздравнадзор проверит петербургскую больницу, где умер семилетний Максим. Санкт-Петербург, больницы, дети и подростки, медицина, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Росздравнадзор проверит петербургскую больницу, где умер семилетний Максим

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    Росздравнадзор проверит петербургскую больницу, где умер семилетний Максим

    Росздравнадзор проверит петербургскую больницу, где умер семилетний Максим

      Минздрав выяснит обстоятельства смерти мальчика во время операции на аденоидах. По словам самих врачей, они использовали надежный наркоз. Подобных летальных случаев в стационаре не фиксировали десятки лет.

      Петербургскую больницу, где во время удаления аденоидов умер семилетний ребенок, проверят федеральные чиновники. Соответствующее поручение дала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

      Трагедия произошла накануне в детской больнице №4 Святой Ольги. Хирурги проводили плановую операцию. Что именно привело к летальному исходу пока неизвестно. Обстоятельства смерти пациента выясняет Следственный комитет.

      По словам мамы мальчика, на операции настаивали врачи. Ребенок часто болел, после того как пошел в детский сад. Его мучили постоянный насморк и отит. Полгода назад в этой же больнице Максима лечили от гайморита и доктора посоветовали удалить аденоиды. Перед тем как лечь в клинику, он сдал все необходимые анализы.

      Екатерина Алексеева, мама Максима: «Врачи сказали, что сами не знают, почему умер ребенок. Реанимационные работы они проводили час. Точного ответа у них не было».

      По предварительной информации, состояние мальчика резко ухудшилось, как только ему ввели наркоз. Сейчас мама Максима ждет результатов судебно-медицинской экспертизы. Ждут их и медики, которые также шокированы произошедшим. За последние 30 лет в больнице не было ни одного подобного случая.

      Татьяна Начинкина, главный врач Детской городской больницы №4 Святой Ольги: «Предпосылок к тому, чтобы закрыть работу стационара, нет никаких. Более того на сегодняшний день то расследование, которое проведено, не говорит о том, что была допущена какая-та ошибка. На данный момент данных о какой-либо неточности или ошибке в работе стационара нет».

      При этом в качестве препарата для наркоза специалисты также уверены. По их словам, его используют в клинике во время операций до десяти раз в день.

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