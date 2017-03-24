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  • 24.03, 15:22

    В Петербурге семилетний мальчик скончался в больнице во время удаления аденоидов

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    В Петербурге семилетний мальчик скончался в больнице во время удаления аденоидов

    В Петербурге семилетний мальчик скончался в больнице во время удаления аденоидов

    По факту происшествия в одной из больниц Северной столицы СК возбудил уголовное дело.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, семилетний мальчик скончался накануне во время плановой операции по удалению аденоидов. Следователи устанавливают причины случившегося в одной из больниц Выборгского района.

    Как сообщает интернет-издание dni24, умершего мальчика постоянно беспокоил насморк, затем отит и гайморит. Врачи настаивали на операции, и мать, в конце концов, согласилась.

    Состояние ребенка резко ухудшилось после введения наркоза, а реанимационные меры результатов не дали. Отмечается, что перед операцией ребенок прошел все подготовительные процедуры и получил все справки, позволяющие допустить больного к хирургическому вмешательству.

    Назначена судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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