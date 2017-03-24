В Петербурге семилетний мальчик скончался в больнице во время удаления аденоидов

По факту происшествия в одной из больниц Северной столицы СК возбудил уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба ведомства, семилетний мальчик скончался накануне во время плановой операции по удалению аденоидов. Следователи устанавливают причины случившегося в одной из больниц Выборгского района.
Как сообщает интернет-издание dni24, умершего мальчика постоянно беспокоил насморк, затем отит и гайморит. Врачи настаивали на операции, и мать, в конце концов, согласилась.
Состояние ребенка резко ухудшилось после введения наркоза, а реанимационные меры результатов не дали. Отмечается, что перед операцией ребенок прошел все подготовительные процедуры и получил все справки, позволяющие допустить больного к хирургическому вмешательству.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Как сообщает интернет-издание dni24, умершего мальчика постоянно беспокоил насморк, затем отит и гайморит. Врачи настаивали на операции, и мать, в конце концов, согласилась.
Состояние ребенка резко ухудшилось после введения наркоза, а реанимационные меры результатов не дали. Отмечается, что перед операцией ребенок прошел все подготовительные процедуры и получил все справки, позволяющие допустить больного к хирургическому вмешательству.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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