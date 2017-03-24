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  • 24.03, 15:22

    С 1 апреля страховые пенсии автоматически вырастут на 0,38%

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    С 1 апреля страховые пенсии автоматически вырастут на 0,38%

    С 1 апреля страховые пенсии автоматически вырастут на 0,38%

    Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 апреля будут автоматически проиндексированы на 0,38%, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

    Глава Минтруда пояснил, что для этой индексации не нужны дополнительные решения правительства, так как ее возможность уже заложена в закон о бюджете Пенсионного фонда.

    Так, с 1 февраля произошла индексация страховых пенсий на 5,4% вместо 5,8%, запланированных в бюджете ПФР на 2017 год. Разница объясняется тем, что прогнозный уровень инфляции составлял 5,8%, а фактически по итогам 2016 года она оказалась на уровне 5,4%.

    Максим Топилин, министр труда и социальной защиты: «Это автоматически вытекает из закона. Есть закон о бюджете Пенсионного фонда, в нем стоит стоимость пенсионного коэффициента с 1 апреля, которая составляет в итоге 5,8% по отношению к прошлому году. Для этого не надо принимать решения правительства, Пенсионный фонд уже приступил к перерасчету с тем, чтобы с 1 апреля страховая часть пенсии была проиндексирована еще на плюс 0,38%».

    Расходы на доиндексацию страховых пенсий составят около 14 миллиардов рублей, которые предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда, уточнили в пресс-службе Минтруда РФ.

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