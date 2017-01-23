Медведев подписал постановление об индексации пенсий на 5,4% с 1 февраля

Глава правительства Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями сообщил, что подписал постановление об индексации пенсионных выплат.РИА Новости.
В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в текущем году средний размер пенсий достигнет 13 тысяч 620 рублей, таким образом превысив прожиточный минимум на 60%, отмечает ТАСС. Она также добавила, что единовременную выплату к пенсии в размере 5 тысяч рублей получили уже 85% пенсионеров, и пообещала завершить работу до конца недели.
Ольга Голодец: «Та задача по выплате еще единовременной в размере 5 тысяч рублей, которая также была поставлена президентом РФ и вами, она тоже подходит к концу своей реализации».
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