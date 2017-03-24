В ходе обысков у «Свидетелей Иеговы» нашли внутренние рекомендации «залечь на дно»

В офисах религиозного сообщества «Свидетели Иеговы» сразу в нескольких регионах России прошли обыски. Там изъяли запрещенную литературу и финансовую документацию. Деятельность головной организации теперь приостановлена
из-за ее экстремистской направленности.
В одном из офисов «Свидетелей Иеговы» оперативники изъяли документы, жесткие диски, на которых хранятся все тайны одной из самых закрытых религиозных организаций в мире.
В распоряжении программы «ЧП» оказались внутренние документы организации. В них говорится о том, что в связи с повышенным интересом со стороны силовиков нужно прекратить перечислять деньги в общую кассу и вообще, по сути, залечь на дно. Кроме того, некое подобие службы собственной безопасности выпустило рекомендации для лидеров сообщества, как можно приостановить проверки и еще немного заработать.
Ячейки иеговистов запрещены уже в девяти регионах страны, около 100 книг и брошюр внесены в федеральный список экстремистских материалов, туда же попали и главный сайт «Свидетелей», и их электронная библиотека. Кроме того, полтора десятка функционеров из общины Таганрога были даже осуждены за экстремизм и вовлечение в свои ряды несовершеннолетних.
Накануне Минюст внес «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» в список общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена «в связи с осуществлением экстремистской деятельности». Окончательное решение Верховный суд примет 5 апреля.
В распоряжении программы «ЧП» оказались внутренние документы организации. В них говорится о том, что в связи с повышенным интересом со стороны силовиков нужно прекратить перечислять деньги в общую кассу и вообще, по сути, залечь на дно. Кроме того, некое подобие службы собственной безопасности выпустило рекомендации для лидеров сообщества, как можно приостановить проверки и еще немного заработать.
Ячейки иеговистов запрещены уже в девяти регионах страны, около 100 книг и брошюр внесены в федеральный список экстремистских материалов, туда же попали и главный сайт «Свидетелей», и их электронная библиотека. Кроме того, полтора десятка функционеров из общины Таганрога были даже осуждены за экстремизм и вовлечение в свои ряды несовершеннолетних.
Накануне Минюст внес «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» в список общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена «в связи с осуществлением экстремистской деятельности». Окончательное решение Верховный суд примет 5 апреля.
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