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  • 23.03, 19:39

    Минюст РФ приостановил работу «Свидетелей Иеговы» из-за экстремизма

    2 комментария

    Минюст РФ приостановил работу «Свидетелей Иеговы» из-за экстремизма

    Минюст РФ приостановил работу «Свидетелей Иеговы» <nobr>из-за</nobr> экстремизма

    Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» теперь числится в списке общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

    Как сообщает Минюст РФ, деятельность головной организации «Свидетелей Иеговы» в России приостановлена из-за экстремистской деятельности. Окончательное решение о том, запрещать ли работу организации в России, Верховный суд примет 5 апреля, говорится в документе ведомства.

    В самой организации заявляют, что подтверждающих документов из министерства они пока не получали, однако уже заявили: в случае, если иск будет удовлетворен, это «повлечет за собой катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России».

    «Управленческий центр свидетелей Иеговых в России» — головная организация, управляющая филиалами «Свидетелей Иеговы» в РФ. Эта религиозная организация регулярно имеет проблемы с законом в России — от судебных постановлений о запрете детальности и ликвидации отделений до штрафов за хранение экстремистских материалов, сообщает РИА Новости.

    Напомним, что внеплановая проверка головного офиса «Свидетелей Иеговы» прошла в феврале. Выяснилось, что религиозная организация нарушает свой устав и российские законы, в том числе закон «О противодействии экстремистской деятельности». Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с иском о запрете организации «Свидетели Иеговы».

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